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Гарнитура с наушниками-вкладышами

TCH310/10
Общая оценка / 5
  • Динамичные басы Динамичные басы Динамичные басы
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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    TCH310/10
    Общая оценка / 5

    Динамичные басы

    Наушники-вкладыши сверхмалого размера с мягкими насадками гарантируют комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и обеспечивают чистый звук. Чувствительные микрофоны и удобное управление во время разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    Динамичные басы

    Наушники-вкладыши сверхмалого размера с мягкими насадками гарантируют комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и обеспечивают чистый звук. Чувствительные микрофоны и удобное управление во время разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

    Динамичные басы

    Наушники-вкладыши сверхмалого размера с мягкими насадками гарантируют комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и обеспечивают чистый звук. Чувствительные микрофоны и удобное управление во время разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    Динамичные басы

    Наушники-вкладыши сверхмалого размера с мягкими насадками гарантируют комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и обеспечивают чистый звук. Чувствительные микрофоны и удобное управление во время разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

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      Динамичные басы

      Музыка и разговоры

      • Вкладыши
      • Черный
      Встроенные микрофон и кнопка вызова

      Встроенные микрофон и кнопка вызова

      Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Дополнительный 3,5 мм штекер для Nokia, Sony Ericsson, Samsung

      Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        ширина
        2  см
        высота
        1,35  см
        Глубина
        1,16  см
        Вес
        0,015  кг

      • Внешняя упаковка

        высота
        11  см
        Длина
        25,3  см
        Количество потребительских упаковок
        12
        ширина
        18,4  см
        Вес брутто
        0,6  кг
        Вес нетто
        0,180  кг
        Вес упаковки
        0,420  кг
        GTIN
        1 69 23410 71631 0

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        EAN
        69 23410 71631 3
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Глубина
        2  см
        высота
        17,2  см
        ширина
        9,7  см
        Вес брутто
        0,038  кг
        Вес нетто
        0,015  кг
        Вес упаковки
        0,023  кг

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Звук

        Диапазон частот
        10–23 500  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        102  дБ
        Тип
        Динамический

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