Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Антенна FM
WAC3500D/12
Вся ваша музыка в одной системе благодаря док-станции
Универсальный беспроводной музыкальный центр WAC3500D с жестким диском на 80 Гб обеспечивает настоящее удобство, позволяя передавать музыку с компьютера, устанавливать iPod в док-станцию, подключать и воспроизводить с устройства USB, воспроизводить с HDD — и все в превосходном звучании.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Функция алфавитно-цифрового поиска с помощью клавиатуры пульта ДУ позволяет выполнить поиск любимого исполнителя, дорожки или альбома всего за пару секунд. Просто нажмите Search на пульте ДУ и введите несколько первых букв или цифр из названия желаемого альбома, дорожки или имени исполнителя, на экране отобразится наиболее подходящее по критериям поиска название или имя. Больше не нужно терять время на просмотр всей коллекции или списка воспроизведения.
Наполните музыкой каждую комнату в доме. Больше нет кабелей и других препятствий, и больше никаких семейных ссор из-за музыкальных предпочтений. Вы можете не только хранить и воспроизводить музыку с помощью беспроводного музыкального центра Streamium, но также передавать одну или несколько различных дорожек на 5 станций Streamium по всему дому. Это так просто со встроенными, инновационными функциями "Моя комната", "Моя музыка" и "Передача музыки". Освободите музыку и наслаждайтесь ей в любой точке Вашего дома.
Жесткий диск объемом 80 Гб обеспечивает возможность хранения цифровых аудио файлов, с легкостью вмещая до 1500 компакт-дисков. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.
Док-станция для iPod позволяет подключать устройство iPod непосредственно к беспроводному музыкальному центру Streamium для наслаждения превосходным качеством звучания. Просто переключите центр Streamium в режим "Портативный", а затем установите устройство iPod в док-станцию. С помощью пульта ДУ центра Streamium найдите, выберите и воспроизведите музыку, сохраненную в памяти iPod. Центр Streamium автоматически выполняет зарядку iPod, когда устройство установлено в док-станцию.
Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.
При выборе режима прямого воспроизведения с USB можно получать быстрый доступ к мелодии с портативного музыкального проигрывателя USB и воспроизводить ее с помощью музыкального центра или станции Streamium. Режим прямого воспроизведения с USB дает возможность воспроизводить музыкальные файлы MP3, AAC и WMA с USB-устройства, позволяя наслаждаться музыкой прекрасного качества с портативных устройств дома.
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Громкоговорители
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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