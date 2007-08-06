Ключевые слова для поиска

  • Вся ваша музыка в одной системе благодаря док-станции Вся ваша музыка в одной системе благодаря док-станции Вся ваша музыка в одной системе благодаря док-станции

    Streamium Беспроводной музыкальный центр

    WAC3500D/12

    Вся ваша музыка в одной системе благодаря док-станции

    Универсальный беспроводной музыкальный центр WAC3500D с жестким диском на 80 Гб обеспечивает настоящее удобство, позволяя передавать музыку с компьютера, устанавливать iPod в док-станцию, подключать и воспроизводить с устройства USB, воспроизводить с HDD — и все в превосходном звучании.

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    Streamium Беспроводной музыкальный центр

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    Вся ваша музыка в одной системе благодаря док-станции

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    Алфавитно-цифровой поиск с помощью пульта ДУ

    Функция алфавитно-цифрового поиска с помощью клавиатуры пульта ДУ позволяет выполнить поиск любимого исполнителя, дорожки или альбома всего за пару секунд. Просто нажмите Search на пульте ДУ и введите несколько первых букв или цифр из названия желаемого альбома, дорожки или имени исполнителя, на экране отобразится наиболее подходящее по критериям поиска название или имя. Больше не нужно терять время на просмотр всей коллекции или списка воспроизведения.

    Расширьте свою систему, добавив до 5 станций Wi-Fi

    Расширьте свою систему, добавив до 5 станций Wi-Fi

    Наполните музыкой каждую комнату в доме. Больше нет кабелей и других препятствий, и больше никаких семейных ссор из-за музыкальных предпочтений. Вы можете не только хранить и воспроизводить музыку с помощью беспроводного музыкального центра Streamium, но также передавать одну или несколько различных дорожек на 5 станций Streamium по всему дому. Это так просто со встроенными, инновационными функциями "Моя комната", "Моя музыка" и "Передача музыки". Освободите музыку и наслаждайтесь ей в любой точке Вашего дома.

    Жесткий диск объемом 80 Гб для хранения и воспроизведения до 1500 CD

    Жесткий диск объемом 80 Гб для хранения и воспроизведения до 1500 CD

    Жесткий диск объемом 80 Гб обеспечивает возможность хранения цифровых аудио файлов, с легкостью вмещая до 1500 компакт-дисков. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

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    Док-станция для iPod позволяет подключать устройство iPod непосредственно к беспроводному музыкальному центру Streamium для наслаждения превосходным качеством звучания. Просто переключите центр Streamium в режим "Портативный", а затем установите устройство iPod в док-станцию. С помощью пульта ДУ центра Streamium найдите, выберите и воспроизведите музыку, сохраненную в памяти iPod. Центр Streamium автоматически выполняет зарядку iPod, когда устройство установлено в док-станцию.

    Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

    Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

    Подключите и слушайте музыку напрямую с устройства флэш-памяти USB

    При выборе режима прямого воспроизведения с USB можно получать быстрый доступ к мелодии с портативного музыкального проигрывателя USB и воспроизводить ее с помощью музыкального центра или станции Streamium. Режим прямого воспроизведения с USB дает возможность воспроизводить музыкальные файлы MP3, AAC и WMA с USB-устройства, позволяя наслаждаться музыкой прекрасного качества с портативных устройств дома.

    • Звук

      Выходная мощность
      2x40 Вт RMS

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель Ethernet
      Краткое руководство
      Английский, французский, испанский, итальянский, голландский, немецкий, шведский, финский, норвежский, датский
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, французский, испанский, итальянский, голландский, немецкий, шведский, финский, норвежский, датский

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      505 мм x 280 мм x 220 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Скорость передачи данных для MP3
      32—320 кбит/с и переменный битрейт

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    Badge-D2C

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