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  • Слушайте всю свою музыку в каждой комнате Слушайте всю свою музыку в каждой комнате Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

    Streamium Беспроводной музыкальный центр/станция

    WACS7000/51

    Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

    Сохраните всю свою музыкальную коллекцию на 80 ГБ жестком диске и наслаждайтесь беспроводной передачей от центра к станциям. Пользуйтесь высокоскоростной записью CD. Помимо этого, можно воспроизводить музыку с плееров GoGear или iPod с помощью дополнительной док-станции 2-в-1.

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    Streamium Беспроводной музыкальный центр/станция

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    Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

    Полная свобода наслаждаться музыкой

    Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

    Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

    Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Звуковая панель Super Sound с глубокими и чистыми басами

    Звуковая панель Super Sound с глубокими и чистыми басами

    Панель Super Sound — это инновационная компактная панель с плоскими акустическими системами, в которой используется современная технология, обеспечивающая высококачественное звучание во всем звуковом диапазоне.

    "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка

    "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка

    С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" каждый член вашей семьи может выбрать мелодию из коллекций, хранящихся в беспроводном музыкальном центре Streamium. Технология общего доступа позволяет одновременно передавать музыку на станцию с музыкального центра Streamium. Один центр Streamium может передавать музыку на 5 станций, предоставляя возможность воспроизводить 6 различных музыкальных композиций в шести комнатах одновременно.

    Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям

    Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям

    Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.

    Функция "Передача музыки" для одновременного воспроизведения на всех станциях

    Функция "Передача музыки" для одновременного воспроизведения на всех станциях

    Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!

    Жесткий диск объемом 80 Гб для хранения и воспроизведения до 1500 CD

    Жесткий диск объемом 80 Гб для хранения и воспроизведения до 1500 CD

    Жесткий диск объемом 80 Гб обеспечивает возможность хранения цифровых аудио файлов, с легкостью вмещая до 1500 компакт-дисков. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

    Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

    Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

    Беспроводная передача с компьютера через UPnP

    Universal Plug & Play (UPnP) — это отраслевой стандарт, позволяющий выполнить соединение любых устройств, поддерживающих этот стандарт, для приема и передачи музыки. В вашем беспроводном музыкальном центре используется Universal Plug & Play для удобства стандартного соединения с другими устройствами, поддерживающими Universal Plug & Play. Это дает простоту подключения беспроводного музыкального центра к другим медиаустройствам для получения и переноса содержимого.

    Док-станция для GoGear и iPod (дополнительно)

    Эта док-станция 2-в-1 позволяет подключить плееры Philips GoGear или iPOD напрямую к беспроводной музыкальной системе и наслаждаться превосходным звучанием. Просто перед установкой в док-станцию плеера установите для беспроводного музыкального центра или станции режим AUX IN. Для навигации по музыкальному меню и управления плеером воспользуйтесь пультом ДУ музыкального центра и слушайте музыкальную коллекцию с вашего портативного устройства.

    • Звук

      Выходная мощность
      Музыкальная мощность 40 Вт+40 Вт

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель Ethernet
      Краткое руководство
      Англ., русский, нем., итал., гол., исп., фр.
      Инструкция по эксплуатации
      Англ., русский, нем., итал., гол., исп., фр.

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      608 мм x 175 мм x 303 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Скорость передачи данных для MP3
      8 - 320 кбит/с и VBR

    Badge-D2C

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