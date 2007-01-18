WAS7000/12
Слушайте всю свою музыку в каждой комнате
Установив Philips WAS7000 в любой комнате, можно воспроизводить всю свою музыку с музыкального центра без использования проводов. Помимо этого, можно воспроизводить музыку с плееров GoGear или iPod с помощью дополнительной док-станции 2-в-1.Узнать обо всех преимуществах
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Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!
Панель Super Sound — это инновационная компактная панель с плоскими акустическими системами, в которой используется современная технология, обеспечивающая высококачественное звучание во всем звуковом диапазоне.
Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.
Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Эта док-станция 2-в-1 позволяет подключить плееры Philips GoGear или iPOD напрямую к беспроводной музыкальной системе и наслаждаться превосходным звучанием. Просто перед установкой в док-станцию плеера установите для беспроводного музыкального центра или станции режим AUX IN. Для навигации по музыкальному меню и управления плеером воспользуйтесь пультом ДУ музыкального центра и слушайте музыкальную коллекцию с вашего портативного устройства.
Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.
Universal Plug & Play (UPnP) — это отраслевой стандарт, позволяющий выполнить соединение любых устройств, поддерживающих этот стандарт, для приема и передачи музыки. В вашем беспроводном музыкальном центре используется Universal Plug & Play для удобства стандартного соединения с другими устройствами, поддерживающими Universal Plug & Play. Это дает простоту подключения беспроводного музыкального центра к другим медиаустройствам для получения и переноса содержимого.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аксессуары
Размеры
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