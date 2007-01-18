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  • Слушайте всю свою музыку в каждой комнате Слушайте всю свою музыку в каждой комнате Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

    Streamium Беспроводная музыкальная станция

    WAS7000/12

    Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

    Установив Philips WAS7000 в любой комнате, можно воспроизводить всю свою музыку с музыкального центра без использования проводов. Помимо этого, можно воспроизводить музыку с плееров GoGear или iPod с помощью дополнительной док-станции 2-в-1.

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    Streamium Беспроводная музыкальная станция

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    Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

    Полная свобода наслаждения музыкой

    • Super Sound Panel
    Функция "Передача музыки" для одновременного воспроизведения на всех станциях

    Функция "Передача музыки" для одновременного воспроизведения на всех станциях

    Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!

    Звуковая панель Super Sound с глубокими и чистыми басами

    Звуковая панель Super Sound с глубокими и чистыми басами

    Панель Super Sound — это инновационная компактная панель с плоскими акустическими системами, в которой используется современная технология, обеспечивающая высококачественное звучание во всем звуковом диапазоне.

    Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям

    Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям

    Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.

    Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

    Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

    Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Док-станция для GoGear и iPod (дополнительно)

    Эта док-станция 2-в-1 позволяет подключить плееры Philips GoGear или iPOD напрямую к беспроводной музыкальной системе и наслаждаться превосходным звучанием. Просто перед установкой в док-станцию плеера установите для беспроводного музыкального центра или станции режим AUX IN. Для навигации по музыкальному меню и управления плеером воспользуйтесь пультом ДУ музыкального центра и слушайте музыкальную коллекцию с вашего портативного устройства.

    Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

    Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

    Беспроводная передача с компьютера через UPnP

    Universal Plug & Play (UPnP) — это отраслевой стандарт, позволяющий выполнить соединение любых устройств, поддерживающих этот стандарт, для приема и передачи музыки. В вашем беспроводном музыкальном центре используется Universal Plug & Play для удобства стандартного соединения с другими устройствами, поддерживающими Universal Plug & Play. Это дает простоту подключения беспроводного музыкального центра к другим медиаустройствам для получения и переноса содержимого.

    • Звук

      Выходная мощность
      10 Вт + 10 Вт музыкальной мощности

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Подключения

      Вход Aux
      Линейный вход

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель Ethernet

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      360 мм x 128 мм x 283 мм

    Badge-D2C

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