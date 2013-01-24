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Philips Fidelio

Стереонаушники HiFi

X1/00
Fidelio
Общая оценка / 5
2 награды
Fidelio
  • Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество
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    Philips Fidelio Стереонаушники HiFi

    X1/00
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество

    Наушники Fidelio X1 позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании у себя дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непередаваемого наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Fidelio Стереонаушники HiFi

    Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество

    Наушники Fidelio X1 позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании у себя дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непередаваемого наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество

    Наушники Fidelio X1 позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании у себя дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непередаваемого наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Fidelio Стереонаушники HiFi

    Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество

    Наушники Fidelio X1 позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании у себя дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непередаваемого наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество

      Слушайте любимую музыку дома

      • Fidelio
      • Полноразмерные
      • Черный
      Акустическая конструкция открытого типа для абсолютной точности звучания

      Акустическая конструкция открытого типа для абсолютной точности звучания

      Акустическая конструкция открытого типа исключает воздушное давление позади излучателя, обеспечивая свободное движение диафрагмы, благодаря чему прозрачность звука значительно улучшается, а высокие частоты смягчаются.

      Дышащий бархатистый материал рассеивает давление и снижает нагрев

      Дышащий бархатистый материал рассеивает давление и снижает нагрев

      Создание Philips Fidelio X1 начинается с тщательного подбора материалов для обеспечения функциональности и эргономичности. Подушечки из высококачественного пеноматериала с эффектом памяти обтянуты мягким бархатистым материалом оптимальной плотности, благодаря чему давление и нагрев рассеиваются и обеспечивается длительный комфорт.

      Двухслойные чашки наушников уменьшают резонанс и вибрацию

      Двухслойные чашки наушников уменьшают резонанс и вибрацию

      Конструкция двухслойных чашек наушников X1 снижает резонанс и вибрации и обеспечивает абсолютную точность и великолепное воспроизведение деталей. Надежная многослойная конструкция обеспечивает долговечность, благодаря чему наушники X1 станут вашим идеальным спутником.

      Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами для широкого, но четкого динамического диапазона

      Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами для широкого, но четкого динамического диапазона

      Каждый динамик старательно отбирают, настраивают и тестируют, подбирая пары для гарантии детализированного естественного звучания. В 50-мм излучателях используются высокомощные неодимовые магниты для воспроизведения всех нюансов музыки: сбалансированных четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.

      Расположенные под углом излучатели для оптимального направления звука и минимального отражения

      Расположенные под углом излучатели для оптимального направления звука и минимального отражения

      Чашки наушников расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает погружение в натуралистичный, четкий чистый звук. Аудиосигналы напрямую передаются в ушной канал, создавая динамичное звучание и обеспечивая оригинальное качество.

      Легкое саморегулирующееся оголовье с 3D-сеткой для идеального облегания

      Легкое саморегулирующееся оголовье с 3D-сеткой для идеального облегания

      Саморегулирующееся легковесное оголовье сделано из легкой дышащей 3D-сетки, которая всегда гарантирует идеальное облегание.

      Стильное и долговечное оголовье из натуральной опойковой кожи

      Стильное и долговечное оголовье из натуральной опойковой кожи

      Специальный кабельный зажим предотвращает спутывание

      Специальный кабельный зажим предотвращает спутывание

      Запоминающие форму подушечки из пеноматериала для длительного комфорта

      Запоминающие форму подушечки из пеноматериала для длительного комфорта

      3-м армированный кабель из безкислородной меди обеспечивает высокое качество сигнала и долговечность

      3-метровый отсоединяемый кабель из безкислородной меди с прочным кевраловым армированием не спутывается и минимизирует шум. С Philips Fidelio X1 вам гарантировано полное погружение в музыку оригинального качества у вас дома.

      Диафрагма настроена особым образом для поддержания четкости звука

      Диафрагма отличается особенным профилем, который поддерживает четкость и сокращает искажение звука, обеспечивая точную проработку малейших нюансов звучания.

      Технические характеристики

      • Звук

        Диапазон частот
        10–40 000  Гц
        Сопротивление
        30 Ом
        Максимальная входная мощность
        500 мВт
        Чувствительность
        100 дБ при 1 мВт
        Диаметр излучателя
        50 мм
        Искажения
        КНИ < 0,1 %

      • Подключения

        Подключение кабеля
        съемный бескислородный кабель (3 м)

      • Аксессуары

        Адаптер
        Адаптер 6,3–3,5 мм
        Размещение кабелей
        Кабельный зажим

      • Размеры упаковки

        высота
        28,5  см
        ширина
        24  см
        Глубина
        12  см
        Вес нетто
        0,43  кг
        Вес брутто
        1,18  кг
        Вес упаковки
        0,75  кг
        EAN
        69 23410 71585 9
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        26,5  см
        ширина
        25,5  см
        высота
        30  см
        Вес нетто
        0,86  кг
        Вес брутто
        2,7  кг
        Вес упаковки
        1,84  кг
        GTIN
        1 69 23410 71585 6
        Количество потребительских упаковок
        2

      • Габариты изделия

        Глубина
        11  см
        высота
        22  см
        Вес
        0,43  кг
        ширина
        19  см

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