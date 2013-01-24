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Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество
Наушники Fidelio X1 позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании у себя дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непередаваемого наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество
Наушники Fidelio X1 позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании у себя дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непередаваемого наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах
Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество
Наушники Fidelio X1 позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании у себя дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непередаваемого наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество
Наушники Fidelio X1 позволяют с комфортом слушать музыку в ее подлинном звучании у себя дома. Погрузитесь в чистый звук и оцените удобную конструкцию, созданную для непередаваемого наслаждения музыкой. Узнать обо всех преимуществах
Акустическая конструкция открытого типа исключает воздушное давление позади излучателя, обеспечивая свободное движение диафрагмы, благодаря чему прозрачность звука значительно улучшается, а высокие частоты смягчаются.
Создание Philips Fidelio X1 начинается с тщательного подбора материалов для обеспечения функциональности и эргономичности. Подушечки из высококачественного пеноматериала с эффектом памяти обтянуты мягким бархатистым материалом оптимальной плотности, благодаря чему давление и нагрев рассеиваются и обеспечивается длительный комфорт.
Конструкция двухслойных чашек наушников X1 снижает резонанс и вибрации и обеспечивает абсолютную точность и великолепное воспроизведение деталей. Надежная многослойная конструкция обеспечивает долговечность, благодаря чему наушники X1 станут вашим идеальным спутником.
Каждый динамик старательно отбирают, настраивают и тестируют, подбирая пары для гарантии детализированного естественного звучания. В 50-мм излучателях используются высокомощные неодимовые магниты для воспроизведения всех нюансов музыки: сбалансированных четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.
Чашки наушников расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает погружение в натуралистичный, четкий чистый звук. Аудиосигналы напрямую передаются в ушной канал, создавая динамичное звучание и обеспечивая оригинальное качество.
Саморегулирующееся легковесное оголовье сделано из легкой дышащей 3D-сетки, которая всегда гарантирует идеальное облегание.
3-метровый отсоединяемый кабель из безкислородной меди с прочным кевраловым армированием не спутывается и минимизирует шум. С Philips Fidelio X1 вам гарантировано полное погружение в музыку оригинального качества у вас дома.
Диафрагма отличается особенным профилем, который поддерживает четкость и сокращает искажение звука, обеспечивая точную проработку малейших нюансов звучания.
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