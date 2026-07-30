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Служба поддержки Philips

Как использовать зубную щетку Sonicare с брекет-системой?

Опубликован в 30 July 2026

Все зубные щетки Philips Sonicare можно использовать с брекет-системами. Избегайте попадания щетинок в промежутки между скобами. Следуйте инструкциям ниже или посмотрите обучающее видео по чистке зубов с брекет-системами. 

 

  1. Намочите щетинки на чистящей насадке. 

  1. Выдавите немного зубной пасты. 

  1. Поместите чистящую насадку напротив зубов под углом 45°. 

  1. Нажмите кнопку питания для начала чистки. 

  1. Сначала почистите зубы над брекетами, затем под ними. 

  1. Затем выполните чистку между брекетами; используйте круговые движения. 

  1. После этого перемещайте щетку по задней и острой поверхности зубов. 

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