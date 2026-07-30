Все зубные щетки Philips Sonicare можно использовать с брекет-системами. Избегайте попадания щетинок в промежутки между скобами. Следуйте инструкциям ниже или посмотрите обучающее видео по чистке зубов с брекет-системами.
Намочите щетинки на чистящей насадке.
Выдавите немного зубной пасты.
Поместите чистящую насадку напротив зубов под углом 45°.
Нажмите кнопку питания для начала чистки.
Сначала почистите зубы над брекетами, затем под ними.
Затем выполните чистку между брекетами; используйте круговые движения.
После этого перемещайте щетку по задней и острой поверхности зубов.
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