Служба поддержки Philips

Как использовать зубную щетку Sonicare с брекет-системой?

Все зубные щетки Philips Sonicare можно использовать с брекет-системами. Избегайте попадания щетинок в промежутки между скобами. Следуйте инструкциям ниже или посмотрите обучающее видео по чистке зубов с брекет-системами.

Намочите щетинки на чистящей насадке.

Выдавите немного зубной пасты.

Поместите чистящую насадку напротив зубов под углом 45°.

Нажмите кнопку питания для начала чистки.

Сначала почистите зубы над брекетами, затем под ними.

Затем выполните чистку между брекетами; используйте круговые движения.