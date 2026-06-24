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Служба поддержки Philips

Как очищать резервуар пылесоса для влажной уборки

Опубликован в 24 June 2026
Рекомендуется очищать и просушивать пылесос Philips для влажной уборки после каждого использования. Узнайте, как легко это сделать.
  1. Извлеките накладку из микрофибры из резервуара для воды.
  2. Опустошите резервуар для воды.
  3. Наполните резервуар водой и закройте крышку.
  4. Потрясите резервуар для воды, чтобы он тщательно очистился, и слейте воду.
  5. Для хранения положите резервуар на бок (см. рисунок) и откройте крышку. Таким образом резервуар для воды полностью высохнет.
Инструкции по очистке.
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