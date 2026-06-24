Служба поддержки Philips
Как очищать резервуар пылесоса для влажной уборки
Опубликован в 24 June 2026
Рекомендуется очищать и просушивать пылесос Philips для влажной уборки после каждого использования. Узнайте, как легко это сделать.
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- Извлеките накладку из микрофибры из резервуара для воды.
- Опустошите резервуар для воды.
- Наполните резервуар водой и закройте крышку.
- Потрясите резервуар для воды, чтобы он тщательно очистился, и слейте воду.
- Для хранения положите резервуар на бок (см. рисунок) и откройте крышку. Таким образом резервуар для воды полностью высохнет.
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