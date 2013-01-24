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Если пылесос Philips для влажной уборки подает больше воды, чем обычно, у этого может быть несколько причин. В этой статье вы найдете возможные причины и решения этой проблемы.
Всегда следите за тем, чтобы резервуар пылесоса Philips для влажной уборки был установлен тканью из микрофибры наверх или вниз. Если вы установите резервуар по-другому, вода может быстро протечь через намокающую полоску в нижней части резервуара.
Закройте крышку после наполнения резервуара водой.
Проверьте полоску и убедитесь, что она установлена правильно в нижней части резервуара для воды пылесоса Philips для влажной уборки.
Если представленные решения не помогают устранить проблему, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.