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Протекает резервуар пылесоса для влажной уборки

Протечка воды в резервуаре для воды пылесоса Philips для влажной уборки может быть обусловлена несколькими причинами:

Резервуар для воды находится в неправильном положении.

Всегда следите за тем, чтобы резервуар был установлен тканью из микрофибры наверх или вниз. Если вы установите резервуар по-другому, вода может быстро протечь через намокающую полоску.

Крышка резервуара для воды закрыта неплотно.

Закройте крышку после наполнения резервуара водой.

Полоска в нижней части резервуара для воды расположена неправильно.

Проверьте полоску и убедитесь, что она установлена правильно в нижней части резервуара для воды.

Если предложенные решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам.

Основание резервуара для воды

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