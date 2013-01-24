Если вы используете новый аксессуар (не тот, что обычно), пылесос Philips может издавать непривычный шум.

Снимите насадку и проверьте, продолжает ли пылесос издавать необычный шум. Если необычный звук отсутствует, не волнуйтесь — это не является неисправностью.