Служба поддержки Philips
Как/когда проводить очистку фильтра пылесоса Philips PowerPro Duo?
Опубликован в 24 June 2026
Для обеспечения максимальной мощности всасывания рекомендуется очищать фильтры каждые 2—4 недели.
Замена фильтра не требуется.
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- Откройте отделение для фильтра и извлеките фильтр.
- Извлеките губчатый фильтр.
- Промойте губчатый фильтр холодной или теплой водопроводной водой. Оставьте фильтр сушиться на 24 часа.
- Никогда не устанавливайте фильтр обратно, если он еще влажный. Это может повредить прибор.
Примечание. Для тщательной очистки можно также вымыть пылесборник и части фильтра в холодной или теплой воде.
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