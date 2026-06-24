Откройте отделение для фильтра и извлеките фильтр. Извлеките губчатый фильтр. Промойте губчатый фильтр холодной или теплой водопроводной водой. Оставьте фильтр сушиться на 24 часа. Никогда не устанавливайте фильтр обратно, если он еще влажный. Это может повредить прибор.

Примечание. Для тщательной очистки можно также вымыть пылесборник и части фильтра в холодной или теплой воде.