Использование Lumea не приносит ожидаемого результата
Опубликован в 2021-12-09
Если вы не удовлетворены результатами удаления волос с помощью Philips Lumea, не беспокойтесь. Ознакомьтесь с возможными причинами и способами решения проблемы ниже.
Для эффективного снижения количества волос первые четыре процедуры с использованием прибора Philips Lumea рекомендуется проводить один раз в две недели. Для поддержания этого результата выполните 8 процедур с интервалом в 4 недели. Результаты могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей роста волос и выбранных участков для эпиляции.
Перед использованием Philips Lumea полностью удалите с кожи волосы. Это можно сделать с помощью бритвы, восковых полосок или эпилятора, пока не останется заметных волос. При использовании восковых полосок рекомендуется подождать по крайней мере 24 часа и только потом использовать прибор Lumea.
Примечание. Некоторые волосы отрастают снова даже при частом использовании прибора Philips Lumea. Это происходит потому, что во время эпиляции волосы на обрабатываемом участке находятся в разных фазах роста. Отрастающие волосы будут становиться тоньше и мягче и в конечном итоге выпадут.
При использовании Philips Lumea очень важно установить настройку, которая подойдет для вашего типа кожи. Сверьтесь с таблицей цвета волос/типа кожи в руководстве пользователя.
Некоторые модели Philips Lumea (BRI862, BRI863, BRI864, BRI94, BRI95) оснащены датчиком SmartSkin. Этот датчик рекомендует настройку, которая подошла большинству женщин с цветом кожи, похожим на ваш. Если при этой настройке вы почувствуете дискомфорт, снизьте интенсивность вручную.
При использовании Philips Lumea старайтесь не пропускать участки кожи. Чтобы тщательно обработать всю поверхность, после каждой вспышки перемещайте прибор на 1 см вниз или вверх. Край вокруг светового окошка должен перекрывать предыдущий обработанный участок.
Для долгого срока службы и оптимальной работы Philips Lumea очищайте прибор после каждого использования. Подробные инструкции по очистке приведены в руководстве пользователя.
Храните прибор Philips Lumea в сухом и чистом месте, предпочтительно не в помещении с высокой влажностью (например, не в ванной).
Прибор Philips Lumea не рекомендуется использовать при определенных обстоятельствах. Полный список противопоказаний приведен в руководстве пользователя.
Если и после этого вы недовольны работой прибора Philips Lumea, обратитесь к нам за помощью.