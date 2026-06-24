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Использование автоматических щипцов для завивки Philips

Опубликован в 24 June 2026

Чтобы узнать, как завивать волосы с помощью автоматических щипцов Philips, следуйте приведенным ниже инструкциям.

  1. Выберите небольшую прядь волос (шириной 2–3 см), которую вы хотите завить. Вы также можете использовать инструмент для отделения прядей, которым оснащены автоматические щипцы для завивки — он поможет выбрать прядь оптимального размера для дальнейшей завивки.

  2. Удерживайте автоматические щипцы для завивки вертикально, рядом с головой, открытой частью по направлению к голове.

  3. Перекрутите прядь волос один раз. Это позволит без труда вставить ее в автоматические щипцы для завивки.

  4. Вставьте прядь волос в камеру для завивки через заднее отверстие.

  5. Нажмите и удерживайте кнопку завивки, расположенную на ручке автоматических щипцов.

  6. После завивки пряди автоматические щипцы издадут звуковой сигнал.

  7. После четырех звуковых сигналов вы услышите щелчок. Это означает, что завивка пряди волос выполнена успешно. После этого вы можете отпустить кнопку завивки. Аккуратно извлеките прядь из щипцов для завивки.

Если вы не слышите никаких звуковых сигналов, это означает, что завивка пряди не была выполнена. Извлеките прядь и повторно вставьте ее в щипцы для завивки.

настройки для укладки
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