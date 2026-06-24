Выберите небольшую прядь волос (шириной 2–3 см), которую вы хотите завить. Вы также можете использовать инструмент для отделения прядей, которым оснащены автоматические щипцы для завивки — он поможет выбрать прядь оптимального размера для дальнейшей завивки.

Удерживайте автоматические щипцы для завивки вертикально, рядом с головой, открытой частью по направлению к голове.

Перекрутите прядь волос один раз. Это позволит без труда вставить ее в автоматические щипцы для завивки.

Вставьте прядь волос в камеру для завивки через заднее отверстие.

Нажмите и удерживайте кнопку завивки, расположенную на ручке автоматических щипцов.

После завивки пряди автоматические щипцы издадут звуковой сигнал.