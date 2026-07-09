Поддерживать стайлер для волос Philips в хорошем состоянии очень просто. Следуйте этим простым инструкциям по уходу за стайлером для волос и его очистке.
1. После использования стайлера для волос Philips выключите его и отключите от электросети. 2. Поместите его на термостойкую поверхность до полного остывания. 3. Удалите оставшиеся волосы со стайлера для волос. 4. Очистите стайлер при помощи влажной ткани. 5. Перед тем как повторно использовать или убрать стайлер на хранение, убедитесь, что он полностью высох. Примечание. Если вы используете выпрямитель SenseIQ, очистите слот ионизатора ватной палочкой, но не касайтесь контактов ионизатора. Инструкции по очистке конкретного продукта см. в инструкции по эксплуатации.