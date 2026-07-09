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Как использовать насадки с феном Philips?

Опубликован в 09 July 2026
В зависимости от модели фена Philips устройство может поставляться с несколькими насадками. Узнайте, как ими пользоваться.

Всегда обращайтесь к инструкциям по эксплуатации, чтобы понять, какие насадки поставляются с вашей моделью фена и как ими пользоваться. 
Насадка-диффузор обеспечивает быструю равномерную сушку, сокращает спутывание волос и придает им объем. Для наилучших результатов работайте с ней следующим образом.
  1.  Установите насадку-диффузор на переднюю часть фена.
  2. Для более объемных локонов и прически удерживайте фен в вертикальном положении возле кончиков волос. Перемещайте фен круговыми движениями.
  3. Для объема от корней волос удерживайте фен ближе к голове. Убедитесь, что диффузор немного касается кожи головы. Перемещайте фен круговыми движениями.
Использование насадки-диффузора для придания объема с феном Philips
Насадка-концентратор (также насадка-стайлер) используется для придания волосам гладкости и блеска. Для использования этой насадки выполните эти простые действия.
  1.  Установите насадку-стайлер на переднюю часть фена.
  2. Направьте насадку на щетку, которую вы используете для сушки волос. Направленный поток воздуха позволит создать идеальную прическу.
Использование насадки-стайлера с феном Philips
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