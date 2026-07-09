Служба поддержки Philips

Как использовать насадки с феном Philips?

В зависимости от модели фена Philips устройство может поставляться с несколькими насадками. Узнайте, как ими пользоваться.



Всегда обращайтесь к инструкциям по эксплуатации, чтобы понять, какие насадки поставляются с вашей моделью фена и как ими пользоваться.