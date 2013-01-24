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Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco издает странные звуки

Если эспрессо-кофемашина Philips/Saeco издает громкий или необычный шум, вы можете найти возможные причины и способы устранения проблемы ниже.

Резервуар для воды вставлен не полностью

Очень важно, чтобы резервуар для воды был должным образом установлен в кофемашину. Если он установлен некорректно, он может всасывать воздух вместо воды.

  • Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что резервуар задвинут максимально глубоко.
  • Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.

В кофемашину попал воздух

При попадании воздуха машина издает громкий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды. Для решения проблемы выполните следующие действия.

  1. ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину.
  2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
  3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
  4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.

  1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
  2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
  3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
  4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
  5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.

Примечание. Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.

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Варочная группа загрязнена и нуждается в смазке

Шум от кофемашины при приготовлении кофе является нормальным явлением. Однако если кофемашина издает необычный шум, рекомендуется очистить варочную группу и смазать ее.

Важно еженедельно промывать варочную группу эспрессо-кофемашины Philips/Saeco. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:

  1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
  2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
  3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.

Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

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