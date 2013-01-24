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Если в работе эспрессо-кофемашины Philips происходит сбой, появляется красный экран со значком, а также кодовый номер, например 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. Ниже приведены описания кодов ошибок и способы устранения этих ошибок.
Примечание. Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок, не представленные в списке выше, мы рекомендуем вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи, так как ваша кофемашина нуждается в обслуживании.
Появление кода E01 указывает на то, что кофемолка не работает должным образом из-за засорившейся воронки с молотым кофе.
Чтобы устранить проблему, очистите воронку для кофе и выполните дополнительную очистку с помощью пылесоса. Выполните следующие шаги:
Если отображается код E03, варочная группа засорилась и не работает должным образом. Промойте варочную группу, чтобы решить проблему. См. инструкции по очистке ниже.
Если отображается код E04, в кофемашину не установлена варочная группа. Откройте сервисную дверцу кофемашины и установите варочную группу на место. При правильной установке варочной группы вы услышите щелчок.
Для того чтобы выпустить воздух из кофемашины, выполните следующие действия.
1. Отключите кофемашину
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
Появление кода ошибки 14 указывает на то, что эспрессо-кофемашина перегрелась. Для устранения этой проблемы выключите машину и подождите 30 минут, пока она не остынет.
При появлении кода ошибки 11 или 19 подождите некоторое время, чтобы машина адаптировалась к комнатной температуре после транспортировки/хранения вне помещения. Эти ошибки чаще происходят зимой, особенно в холодные дни, когда температура на улице составляет около 0 градусов.
Выключите кофемашину, подождите 30 минут, а затем включите ее снова.
Также стоит убедиться, что штекер должным образом подключен к разъему на задней панели кофемашины. Надавите на него до полной фиксации! Убедитесь, что вилка питания должным образом вставлена в розетку электросети.
Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок или если решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.