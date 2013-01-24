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Молотый кофе под варочной группой кофемашины Saeco

Если внутри или под варочной группой эспрессо-кофемашины Philips/Saeco вы нашли молотый кофе, ознакомьтесь с решениями ниже или посмотрите обучающий видеоролик.

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Смазка варочной группы

Если варочная группа и ее детали недостаточно смазаны, под варочной группой или вокруг нее может скапливаться молотый кофе. Следуйте инструкциям по смазке деталей варочной группы:

  1. Выключите эспрессо-кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
  2. Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее чистой теплой водой. Позвольте ей высохнуть.
  3. Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
  4. Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
  5. Нанесите тонкий слой смазки на планки с обеих сторон.

Примечание. Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips/Saeco HD5061. Ее можно приобрести в нашем интернет-магазине здесь.

Смазывание варочной группы эспрессо-кофемашины Philips

Варочная группа загрязнена

Из-за мелкого помола внутри кофемашины и под варочной группой может присутствовать некоторое количество просыпавшегося молотого кофе; это нормальное явление. Рекомендуется промывать варочную группу эспрессо-кофемашины Philips/Saeco и очищать ее внутреннюю часть еженедельно.

Для очистки следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:

  1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
  2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
  3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.

Если эти решения не помогли решить проблему, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.

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