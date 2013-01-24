Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
Получите необходимую поддержку
Ищете конкретное решение для вашего продукта?
найдите нужную модель здесь

Кофемашина Saeco потребляет и не готовит молотый кофе

Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco перемалывает кофейные зерна, но не готовит кофе? Ниже вы найдете возможные причины этой проблемы.

Использование функции приготовления предварительно молотого кофе

При использовании функции приготовления предварительно молотого кофе для приготовления кофе необходимо включить кофемашину и подготовить ее к использованию, прежде чем добавлять предварительно молотый кофе в соответствующее отделение.

Порция молотого кофе — 1 ложка (в комплекте); засыпать кофе необходимо в отделение с крышкой на верхней панели устройства. Слишком большая порция молотого кофе приведет к переполнению варочной группы и прерыванию процесса приготовления кофе. Молотый кофе будет выброшен из варочной группы, а порция кофе не будет приготовлена.

Варочная группа загрязнена

Кофе может не подаваться из кофемашины из-за засора или грязи в варочной группе. Варочную группу необходимо мыть еженедельно. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:

  1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
  2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
  3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.

Play Pause

Недостаточно кофейных зерен или воды

Если для приготовления кофе недостаточно кофейных зерен или воды, процесс приготовления будет прерван, и молотый кофе будет выброшен в контейнер для кофейной гущи.

Для устранения этой проблемы перед началом приготовления убедитесь, что вы загрузили достаточное количество кофейных зерен и воды.

Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

Другие похожие проблемы

Другие вопросы

Будильник (1)
Протечка (1)
Кофемолка (1)
Уведомления об ошибке (1)