Ключевые слова для поиска
Если из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Philips/Saeco не поступает вода, это связано с тем, что в кофемашину попал воздух, и подача воды невозможна. Ниже вы найдете возможные причины и решения этой проблемы.
Возможно, резервуар для воды неправильно установлен в кофемашину, и забор воды не осуществляется должным образом.
Чтобы убрать воздух из кофемашины, выполните следующие действия.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
Примечание. Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.
Если носик для подачи горячей воды засорился, снимите внешнюю часть панарелло/классического капучинатора и проверьте, не засорился ли носик накипью (белые частицы внутри или вокруг носика).
При наличии накипи удалите ее с помощью средства для удаления накипи.
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.