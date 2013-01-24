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Как изменить объем кофе на эспрессо-кофемашине Saeco

Хотите изменить стандартную порцию кофе на эспрессо-кофемашине? Объем порции можно запрограммировать с помощью функции памяти.

Изменение объема эспрессо и обычного кофе

С помощью функции памяти можно изменить стандартный объем порции кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции эспрессо. Если же вы хотите изменить параметры приготовления эспрессо лунго, обычного кофе или café crema, нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка.

Инструкции

  1. Нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка, пока на дисплее не появится значок памяти.
  2. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление кофе.
  3. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
  4. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.

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Изменение объема капучино и латте маккиато

С помощью функции памяти можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции капучино. Чтобы отрегулировать объем латте маккиато, нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте маккиато.

Инструкции

  1. Убедитесь, что установлен кувшин для молока и в нем достаточно молока.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления капучино или латте маккиато, пока на дисплее не появится значок памяти.
  3. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление молочной пены.
  4. Когда будет приготовлено желаемое количество молочной пены, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление. После этого эспрессо-кофемашина начнет приготовление напитка.
  5. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
  6. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.

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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Saeco PicoBaristo

С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco PicoBaristo можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Saeco Incanto

С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco Incanto можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 4000/3100

С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 4000/3100 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 3000

С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 3000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 2100/2000

С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 2100/2000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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