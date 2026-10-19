1) Нажмите кнопку MENU и выберите CALC CLEAN (Очистка от накипи). Чтобы начать очистку от накипи, нажмите кнопку ESPRESSO. Кофемашины без кнопки MENU: нажмите кнопку CALC CLEAN, выберите CALC CLEAN (Очистка от накипи), для начала очистки от накипи нажмите кнопку ESPRESSO.

2) На дисплее отобразится символ средства для удаления накипи. Для кофемашин с молочным кувшином: на кофемашине отобразится напоминание о необходимости установить наполненный водой до минимального уровня молочный кувшин и сдвинуть диспенсер кувшина вправо (к символу подачи пара).

3) Снимите резервуар для воды. Вылейте в резервуар для воды всю бутылочку раствора для удаления накипи Saeco.

4) Добавьте в резервуар чистую воду до символа ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ или отметки MAX.

5) Снова установите резервуар для воды в кофемашину.

6) Установите чашу под трубкой выхода пара/горячей воды/диспенсером молочного кувшина и носиком выхода кофе (в зависимости от того, входит ли в комплектацию кофемашины молочный кувшин).

7) Нажмите соответствующую кнопку, чтобы запустить процедуру очистки от накипи. В зависимости от модели кофемашины, это может быть кнопка AROMA/PRE GROUND или CAPPUCCINO (см. дисплей кофемашины).

8) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. На панели дисплея отображается ход процесса. Это займет примерно 25 минут.

9) Когда раствор для удаления накипи будет израсходован, на дисплее отобразится символ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.

10) Промойте резервуар для воды, наполните его чистой водой до отметки MAX и установите на место. На дисплее отобразится символ запуска цикла промывки.

11) Для кофемашин с молочным кувшином: промойте кувшин, наполните его чистой водой до отметки MIN и установите в кофемашину. Сдвиньте диспенсер молочного кувшина вправо (к символу подачи пара).

12) Установите чашу обратно.

13) Нажмите соответствующую кнопку, чтобы запустить цикл промывки. В зависимости от модели кофемашины, это может быть кнопка AROMA/PRE GROUND или CAPPUCCINO (см. дисплей кофемашины).

14) Если на дисплее отображается символ ГОТОВНОСТИ, цикл промывки завершен.

Примечание. Если на дисплее появился символ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ вместо символа ГОТОВНОСТИ, повторите шаги 10–13, пока не появится символ ГОТОВНОСТИ.

Возможно, процедуру придется повторить несколько раз.

15) Нажмите соответствующую кнопку, чтобы выйти из меню. В зависимости от модели кофемашины, это может быть кнопка ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS (см. дисплей кофемашины).

16) Кофемашина нагреется и выполнит цикл автоматической промывки.

17) Слейте воду из поддона для капель и установите его на место. Для кофемашин с молочным кувшином: вымойте кувшин.

18) Прибор готов к работе.