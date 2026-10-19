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Служба поддержки Philips

Как очищать кофемашину Saeco GranBaristo от накипи?

Опубликован в 19 October 2026

Очистка от накипи позволяет поддерживать оптимальную работу кофемашины Saeco GranBaristo. Узнайте, как это делать самостоятельно.

  • Полный цикл очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из циклов очистки и промывки.
  • Начав процесс очистки от накипи, необходимо довести его до конца.
  • Используйте раствор Saeco/Philips CA7600 или CA6701, никогда не применяйте уксус для очистки от накипи.

Приступая к работе

  • Слейте жидкость из поддона для капель.
  • Наполните молочный кувшин чистой водой до минимальной отметки и установите в кофемашину.
  • Подготовьте контейнер для сбора воды во время процесса очистки от накипи.
  • Извлеките фильтр для воды INTENZA+ из резервуара для воды (при наличии).
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