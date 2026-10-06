Регулярное смазывание варочной группы кофемашины Philips обеспечивает правильное движение механических деталей варочной группы. Ниже вы найдете информацию о частоте смазывания и соответствующей процедуре. Этот видеоурок поможет вам научиться этой процедуре.
Section Attachment PDF file, published 2026-10-06
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Следуйте представленным ниже инструкциям по смазыванию деталей варочной группы:
Выключите кофемашину Philips
Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее теплой проточной водой. Дайте ей высохнуть.
Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
Нанесите тонкий слой смазки планки с обеих сторон.
Примечание. Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips HD5061. Вы можете приобрести ее в нашем интернет-магазине здесь.
В зависимости от частоты использования кофемашины смазывание необходимо осуществлять со следующим интервалом:
Приготовление 1–5 напитков в день: выполняйте смазку раз в 4 месяца.
Приготовление 6–9 напитков в день: выполняйте смазку раз в 2 месяца.
Приготовление более 10 напитков в день: выполняйте смазку раз в месяц.