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Если вам не удается извлечь варочную группу из эспрессо-кофемашины Philips/Saeco, ознакомьтесь с приведенными ниже причинами и решениями этой проблемы.
Выполните следующие действия, чтобы перевести механизм варочной группы в нейтральное положение внутри кофемашины.
Совет. Поверните прибор примерно на 45 градусов, чтобы при открытии сервисной дверцы варочная группа находилась напротив вас.
Более подробные пошаговые инструкции см. в руководстве по эксплуатации или на странице Coffee Care.
Во время выполнения очистки эспрессо-кофемашины от накипи извлечение варочной группы невозможно. Чтобы устранить эту проблему, завершите процесс очистки от накипи, а затем повторите попытку.
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.