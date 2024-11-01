Служба поддержки Philips

Как использовать насадки с эпилятором Philips?

Ваш эпилятор Philips может поставляться с несколькими насадками. Вы можете использовать эпилятор для обработки разных областей, включая зону бикини. Эпиляция невозможна на интимных зонах (снаружи и внутри внешних половых губ); мы рекомендуем использовать только триммер/бритву с насадкой для интимных зон. Узнайте, как пользоваться ими для максимально эффективной эпиляции.