Ваш эпилятор Philips может поставляться с несколькими насадками. Вы можете использовать эпилятор для обработки разных областей, включая зону бикини. Эпиляция невозможна на интимных зонах (снаружи и внутри внешних половых губ); мы рекомендуем использовать только триммер/бритву с насадкой для интимных зон. Узнайте, как пользоваться ими для максимально эффективной эпиляции.
Некоторые насадки необходимо устанавливать поверх головки эпилятора. Для установки остальных насадок нужно снять головку эпилятора, а затем установить насадку на корпус эпилятора. Просто закрепите насадку на корпусе эпилятора до щелчка.
Бритвенную головку эпилятора можно использовать для бритья ног, подмышек и линии бикини. Для наиболее эффективного подравнивания перемещайте прибор против направления роста волос. Следите, чтобы головка триммера плотно прилегал к коже.
Используйте бритвенную головку для бритья интимных зон (снаружи и внутри внешних половых губ) только с насадкой-триммером, установленной на бритвенную головку.
При бритье области подмышек поднимите локоть свободной руки вверх, чтобы бриться было удобнее, а затем перемещайте устройство по области в разных направлениях, чтобы захватить все волоски.
Для оптимального скольжения и результатов бритья мы рекомендуем заменять сетку каждые 12 месяцев или после того, как она перестает обеспечивать требуемый результат при бритье. Всегда заменяйте фольгу на оригинальную фольгу Philips. Для безопасного хранения изделия защитите сетку от внешних повреждений, установив защитную или иную насадку.
Для подравнивания волос в труднодоступных местах, например в области бикини, лучше использовать насадку-триммер, поставляемую в комплекте с эпилятором.
Растягивающая насадка поможет поддерживать кожу в натянутом состоянии для безболезненной и эффективной эпиляции.
Этот аксессуар можно использовать для эпиляции в чувствительных участках, например в зоне бикини. Его легко использовать благодаря компактному дизайну.
Установите насадку для чувствительных участков на головку эпилятора для точной эпиляции волос в чувствительных областях, например над верхней губой, в зоне бикини или области подмышек. Эта насадка имеет более точное отверстие, позволяющее аккуратно выполнять эпиляцию небольших участков кожи.
Эпиляция, даже при использовании насадки для чувствительных участков, невозможна на интимных зонах (снаружи и внутри внешних половых губ). Мы всегда рекомендуем использовать только триммер/бритву с насадкой для интимных зон.
Щетка для пилинга помогает удалить омертвевшие клетки кожи. Ее необходимо использовать перед эпиляцией, поскольку она делает кожу более гладкой, а эпиляцию — более простой и безболезненной.
Перед установкой щетки для пилинга на эпилятор сначала необходимо снять головку эпилятора. После этого вы сможете закрепить щетку для пилинга на соединительном устройстве и установить ее на ручку прибора.
При использовании щетки для пилинга 2–3 раза в неделю заменяйте щетку на новую каждые 3 месяца. Сменный компонент можно приобрести на нашем веб-сайте.
Некоторые эпиляторы поставляются с отшелушивающей нейлоновой перчаткой.
Ее можно использовать для избавления от омертвевших клеток кожи вокруг волосяных фолликул. Ваша кожа стает более мягкой и гладкой, а удалять волосы станет проще.
Для применения перчатки сначала намочите ее; можно добавить несколько капель средства для мытья тела или лосьона для пилинга. Массируйте кожу перчаткой круговыми движениями, немного надавливая на нее.
С некоторыми моделями также поставляется массажная насадка, предназначенная для обработки кожи после эпиляции.
Обратите внимание, что насадки от других моделей эпиляторов могут не подойти к вашей модели прибора. Для получения подробной информации о насадках для определенной модели эпилятора см. инструкцию по эксплуатации либо свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.