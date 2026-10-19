Служба поддержки Philips

Как следует очищать высокоточный триммер Philips?

Для оптимальной работы высокоточного триммера необходимо очищать его после каждого использования. Этот прибор нельзя мыть. Запрещается погружать рукоятку в воду или промывать ее под струей воды. Не используйте для очистки триммера агрессивные моющие средства, губки или ткань с абразивным покрытием, бензин, ацетон и т. д.



Ниже приведены инструкции по очистке немоющегося высокоточного триммера.



