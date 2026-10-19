Для оптимальной работы высокоточного триммера необходимо очищать его после каждого использования. Этот прибор нельзя мыть. Запрещается погружать рукоятку в воду или промывать ее под струей воды. Не используйте для очистки триммера агрессивные моющие средства, губки или ткань с абразивным покрытием, бензин, ацетон и т. д.
Ниже приведены инструкции по очистке немоющегося высокоточного триммера.
Немоющиеся триммеры обозначаются символом перечеркнутого водопроводного крана. (Рис. 1).
1. Выключите триммер перед началом очистки. 2. Для очистки триммера осторожно снимите с него насадку (Рис. 2). Насадки для триммера отличаются в зависимости от модели, поэтому мы рекомендуем обращаться к инструкции по эксплуатации, чтобы узнать, какие насадки входят в комплект триммера. 3. С помощью небольшой щетки удалите волосы с головки триммера (Рис. 3). 4. Промойте насадки триммера теплой водой, чтобы удалить застрявшие волоски (Рис. 4). 5. Дайте насадкам полностью высохнуть, прежде чем снова устанавливать их на триммер (Рис. 5). Защитите триммер, установив защитную или иную насадку во время хранения. 6. Смазывайте насадку триммера (Рис. 6) маслом для швейных машин два раза в год, чтобы поддерживать оптимальную работу триммера.