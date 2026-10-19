Служба поддержки Philips

Как использовать триммер для линии бикини Philips?

Высокоточный триммер Philips используется для моделирования и дизайна. Некоторые модели поставляются с дополнительными насадками, которые помогают создавать необходимые образы и стили, например насадкой для подравнивания и бритвенной сеткой. Все изделия Philips с бритвенной сеткой безопасны для кожи. Компания Philips не является дерматологической клиникой, поэтому мы не можем давать индивидуальные рекомендации в отношении состояния кожи, волос и ногтей.



Перед использованием изделия Philips с бритвенной сеткой рекомендуем проводить осмотр стайлера и проверять состояние бритвенной сетки. При повреждении сетки сразу же замените ее — приобрести замену можно

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