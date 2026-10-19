Как использовать триммер для линии бикини Philips?
Опубликован в 19 October 2026
Высокоточный триммер Philips используется для моделирования и дизайна. Некоторые модели поставляются с дополнительными насадками, которые помогают создавать необходимые образы и стили, например насадкой для подравнивания и бритвенной сеткой. Все изделия Philips с бритвенной сеткой безопасны для кожи. Компания Philips не является дерматологической клиникой, поэтому мы не можем давать индивидуальные рекомендации в отношении состояния кожи, волос и ногтей.
Перед использованием изделия Philips с бритвенной сеткой рекомендуем проводить осмотр стайлера и проверять состояние бритвенной сетки. При повреждении сетки сразу же замените ее — приобрести замену можно в нашем интернет-магазине или обратившись в местный центр поддержки потребителей.
Некоторые изделия поставляются с дополнительными насадками для чувствительных участков кожи, например обработки лобковых волос. Для получения дополнительной информации об использовании этих насадок см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.
Если вы все еще не уверены в отношении приборов Philips с бритвенной сеткой, обратитесь к врачу или специалисту в медицинском учреждении, чтобы пройти тестирование кожи на возможность использования подобных стайлеров.
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За день перед использованием можно выполнить отшелушивание кожи.
Растяните кожу свободной рукой, чтобы волоски было легче подравнивать.
Перемещайте триммер против направления роста волос, чтобы триммер плотно прилегал к коже.
Некоторые из наших триммеров для линии бикини предназначены для использования как на сухой, так и на влажной коже. Для применения триммера на влажной коже убедитесь, что ваш триммер для линии бикини предназначен для этого. Осмотрите заднюю панель прибора — на ней может быть напечатан значок душа или ванны. В таком случае прибор можно использовать на влажной коже.
При использовании в таком режиме убедитесь, что ваша кожа полностью покрыта водой.
Помните, что подравнивание волос на влажной коже — это довольно непростая задача, поскольку мокрые волоски прилипают к коже. Рекомендуем попробовать подравнивание волос как на сухой, так и на влажной коже, чтобы выбрать наиболее удобный для вас вариант.
Владельцам моющихся приборов рекомендуется регулярно очищать насадку для подравнивания под струей воды во время использования. Также очищайте прибор под струей воды после использования и высушите все части прибора, перед тем как убрать на хранение.
Владельцам триммеров, которые нельзя очищать водой, рекомендуется сдувать волоски и триммера или использовать чистящую щетку, поставляемую с устройством.