Как очищать зубную щетку Philips Sonicare?

Регулярная очистка зубной щетки и чистящих головок продлит их срок службы и эффективность. Выполняйте очистку зубной щетки после использования, промывая чистящую насадку и щетинки. Протрите ручку щетки влажной тканью.



Вы можете ежедневно дезинфицировать чистящую насадку с помощью УФ-дезинфектора для чистящих насадок Philips Sonicare, который удаляет с чистящей насадки 99 % бактерий.



Рекомендуем еженедельно выполнять тщательную очистку. Просто выполните описанные ниже действия:



Снимите головку щетки. Промойте теплой водой нижнюю часть чистящей насадки. Промойте теплой водой область вокруг металлического стержня. Протрите всю поверхность ручки тканью и обязательно протрите область вокруг верхней прокладки (вокруг металлического стержня), кнопки на ручке и нижнюю часть зубной щетки. Протирайте всю поверхность ручки влажной тканью.



Зубную щетку и аксессуары запрещается мыть в посудомоечной машине. Старайтесь не трогать резиновую прокладку и кнопки острыми предметами, поскольку это может привести к их повреждению.

