Ключевые слова для поиска

Служба поддержки Philips

Как очищать зубную щетку Philips Sonicare?

Опубликован в 23 июня 2025 года

Регулярная очистка зубной щетки и чистящих головок продлит их срок службы и эффективность. Выполняйте очистку зубной щетки после использования, промывая чистящую насадку и щетинки. Протрите ручку щетки влажной тканью.

Вы можете ежедневно дезинфицировать чистящую насадку с помощью УФ-дезинфектора для чистящих насадок Philips Sonicare, который удаляет с чистящей насадки 99 % бактерий. 

Рекомендуем еженедельно выполнять тщательную очистку. Просто выполните описанные ниже действия:
 

  1. Снимите головку щетки.
  2. Промойте теплой водой нижнюю часть чистящей насадки.
  3. Промойте теплой водой область вокруг металлического стержня.
  4. Протрите всю поверхность ручки тканью и обязательно протрите область вокруг верхней прокладки (вокруг металлического стержня), кнопки на ручке и нижнюю часть зубной щетки. 
  5. Протирайте всю поверхность ручки влажной тканью. 


Зубную щетку и аксессуары запрещается мыть в посудомоечной машине. Старайтесь не трогать резиновую прокладку и кнопки острыми предметами, поскольку это может привести к их повреждению.
 

Play Pause
Нужна помощь с продуктом?

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Поддержка, домашняя страница
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.