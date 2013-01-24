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Вибрация зубной щетки Philips Sonicare слишком мощная

Если для вас вибрация щетки Philips Sonicare слишком интенсивная, вы можете настроить уровень интенсивности. Ниже вы найдете советы и дополнительную информацию по настройке.

Первое использование

Если вы впервые используете зубную щетку Sonicare, вы можете чувствовать более сильную вибрацию, чем при использовании неэлектрической зубной щетки.

Мы рекомендуем вам активировать режим EasyStart, который постепенно увеличивает мощность щетки в течение первых 14 сеансов, чтобы вы могли привыкнуть к электрической зубной щетке. 

Для активации режима EasyStart см. пошаговое руководство в инструкции по эксплуатации.
 

Настройка уровня интенсивности

Ваша зубная щетка Philips Sonicare позволяет выбирать один из 3 уровней интенсивности вибраций: низкий, средний и высокий. Для изменения уровня просто нажмите кнопку выбора режима/интенсивности во время чистки. 
1 отметка = низкая интенсивность
2 отметки = средняя интенсивность
3 отметки = высокая интенсивность



Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

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