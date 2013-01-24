Утечка воды из пылесоса Philips AquaTrio может происходить по нескольким причинам. Сверьтесь с рисунком, чтобы узнать, какая у вас модель, и изучите информацию ниже
1. AquaTrio серии 9000
Утечка воды из пылесоса Philips AquaTrio серии 9000 может происходить по нескольким причинам. Утечка воды может происходить при переноске прибора на расстоянии от пола.
Другие причины и возможные решения указаны далее: Пылесос AquaTrio серии 9000 при отключении был неподвижен Если во время отключения прибор неподвижен, на полу под ним возникнет лужа. Это не повод для беспокойства и является нормальной особенностью работы прибора. Чтобы сократить объем утечки, при выключении перемещайте прибор.
Резервуар для чистой воды переполнен Не заполняйте резервуар для чистой воды выше отметки MAX. В противном случае при закреплении крышки из резервуара для чистой воды может пролиться вода
Трещина на одном из резервуаров Если на одном из резервуаров возникла трещина, отвезите AquaTrio 9000 в сервисный центр Philips или в центр поддержки потребителей.
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2. AquaTrio Pro
Если резервуар для воды пылесоса Philips AquaTrio Pro протекает, это может быть вызвано несколькими причинами. Узнайте, как решить эту проблему далее: Крышка резервуара для воды закрыта неплотно Если крышка пылесоса AquaTrio Pro закрыта неплотно, резервуар может протекать. Заполнив резервуар водой, убедитесь, что крышка закрыта.
Резервуар для воды закрыт неплотно Если резервуар для воды закрыт неплотно, это может быть причиной утечки воды из пылесоса Philips AquaTrio Pro. Чтобы решить проблему, убедитесь, что ручка резервуара для воды зафиксирована.
Поврежден резервуар для воды Замените резервуар для воды на новый. Вы можете заказать новый резервуар для воды по следующим номерам моделей: *CRP252, крышка резервуара для грязной воды *CRP159, резервуар для грязной воды *CRP161, резервуар для чистой воды *CRP162, крышка резервуара для чистой воды
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3. AquaTrio
Крышка резервуара для воды закрыта неплотно Если крышка пылесоса AquaTrio закрыта неплотно, резервуар чистой воды может протекать. Заполнив резервуар водой, убедитесь, что крышка закрыта.
Резервуар для чистой воды переполнен Не заполняйте резервуар для чистой воды выше отметки MAX. В противном случае при закреплении крышки из резервуара для чистой воды может пролиться вода
Верхняя часть корпуса резервуара для грязной воды слишком сильно отклонена назад, или AquaTrio лежит на боку. Это привело к утечке грязной воды из резервуара для грязной воды. Не отклоняйте верхнюю часть прибора слишком далеко назад, например, во время уборки под низким столом. Не помещайте прибор набок, когда в резервуаре для грязной воды есть вода
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