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Существует несколько причин, почему эспрессо-кофемашина Philips может уведомлять вас о необходимости выполнить очистку от накипи после установки фильтра AquaClean. Возможные решения см. ниже.
Примечание. Важно отметить, что если вы уже используете фильтр для воды AquaClean, в определенный момент вам все равно необходимо провести очистку кофемашины от накипи.
Когда значок фильтра AquaClean начнет мигать оранжевым светом, это означает, что необходимо заменить фильтр.
Пока индикатор мигает, фильтр можно заменить без предварительной очистки кофемашины от накипи.
Если фильтр для воды AquaClean не будет заменен, оранжевый индикатор погаснет. В этом случае необходимо сначала очистить кофемашину от накипи, а затем установить новый фильтр для воды. Это необходимо, поскольку перед началом использования фильтра AquaClean кофемашина должна быть очищена от накипи.
После установки и включения фильтра AquaClean индикатор AquaClean загорится синим цветом, подтверждая, что фильтр для воды AquaClean включен.
Если индикатор AquaClean не горит синим светом, значит, фильтр не работает, и его необходимо установить и включить. Для этого следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
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