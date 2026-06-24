- Тщательно помойте руки мылом и водой
- Установите белый клапан как можно глубже в молокоотсос
- Закрутите бутылочку в молокоотсос
- Поместите подушечку в корпус молокоотсоса.
- Задвиньте внутреннюю часть подушечки в воронку до отметки (указано стрелкой)
- Надавите на подушечку возле краев воронки, чтобы она закрыла корпус молокоотсоса.
- Наденьте силиконовую диафрагму на корпус молокоотсоса. Большими пальцами надавите на нее, чтобы обеспечить герметичность
- Присоедините трубку и наконечник к силиконовой диафрагме.
- Прикрепите трубку к разъему на моторном блоке.
- Подключите моторный блок к розетке электросети с помощью входящего в комплект адаптера питания.
- Молокоотсос готов к использованию
- Совет. Чтобы поддерживать чистоту молокоотсоса, подушечку можно чем-нибудь накрыть.
Примечание. Этот молокоотсос работает только от электросети.