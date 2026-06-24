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Сборка электрического молокоотсоса Philips Avent

Опубликован в 24 June 2026

Благодаря удобной конструкции молокоотсос Philips Avent можно легко собирать и очищать. Ниже вы найдете простые инструкции по сборке электрического молокоотсоса.

  1. Тщательно помойте руки мылом и водой
  2. Установите белый клапан как можно глубже в молокоотсос
  3. Закрутите бутылочку в молокоотсос
  4. Поместите подушечку в корпус молокоотсоса.
  5. Задвиньте внутреннюю часть подушечки в воронку до отметки (указано стрелкой)
  6. Надавите на подушечку возле краев воронки, чтобы она закрыла корпус молокоотсоса.
  7. Наденьте силиконовую диафрагму на корпус молокоотсоса. Большими пальцами надавите на нее, чтобы обеспечить герметичность
  8. Присоедините трубку и наконечник к силиконовой диафрагме.
  9. Прикрепите трубку к разъему на моторном блоке.
  10. Подключите моторный блок к розетке электросети с помощью входящего в комплект адаптера питания.
  11. Молокоотсос готов к использованию
  12. Совет. Чтобы поддерживать чистоту молокоотсоса, подушечку можно чем-нибудь накрыть.

Примечание. Этот молокоотсос работает только от электросети.

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