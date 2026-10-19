- Коснитесь значка очистки на интерфейсе и выберите Descale (Очистка от накипи) в меню.
- Следуйте указаниям на экране.
- Извлеките поддон для капель и контейнер для кофейной гущи, опустошите их и поместите назад в кофемашину.
- Извлеките резервуар и слейте из него воду. Затем извлеките фильтр для воды AquaClean.
- Вылейте целую бутылку средства для удаления накипи Philips в резервуар для воды, а затем долейте воды до отметки CALC / CLEAN. Установите резервуар на место.
- Установите большую емкость (1,5 л) под носиком выхода кофе.
- Убедитесь, что контейнер HygieSteam должным образом прикреплен к боковой части кофемашины.
- Подключите гибкую трубку к капучинатору и поместите трубку для молока в контейнер HygieSteam.
- Нажмите кнопку запуска/остановки, чтобы начать процесс очистки от накипи. Процедура очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из цикла очистки от накипи и цикла промывки.
- Подождите, пока на кофемашине не завершится подача воды. Пополните резервуар для воды, если на дисплее отобразилось сообщение. Процедура очистки от накипи завершена, если кофемашина перестала подавать воду.
- Установите и включите новый фильтр для воды AquaClean в резервуар для воды.
После завершения процедуры очистки от накипи кофемашина напомнит вам о необходимости установки нового фильтра AquaClean.
Совет. Использование фильтров AquaClean позволяет реже выполнять очистку от накипи!