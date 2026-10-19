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Как очищать кофемашину Saeco GranAroma от накипи?

Опубликован в 19 October 2026
Регулярная очистка эспрессо-кофемашины Saeco от накипи обеспечивает превосходный вкус и температуру кофе. Если на экране появилось сообщение о необходимости очистки от накипи, выполните очистку кофемашины от накипи. Следуйте инструкциям ниже или посмотрите видео о том, как выполнить эту процедуру дома.

При очистке эспрессо-кофемашины от накипи используйте только средство для удаления накипи Philips (раствор для удаления накипи CA6700).

Примечание. Процесс очистки от накипи может занимать до 30 минут. После начала процесса его нельзя прервать.
 
  1. Коснитесь значка очистки на интерфейсе и выберите Descale (Очистка от накипи) в меню.
  2. Следуйте указаниям на экране.
  3. Извлеките поддон для капель и контейнер для кофейной гущи, опустошите их и поместите назад в кофемашину.
  4. Извлеките резервуар и слейте из него воду. Затем извлеките фильтр для воды AquaClean.
  5. Вылейте целую бутылку средства для удаления накипи Philips в резервуар для воды, а затем долейте воды до отметки CALC / CLEAN. Установите резервуар на место.
  6. Установите большую емкость (1,5 л) под носиком выхода кофе.
  7. Убедитесь, что контейнер HygieSteam должным образом прикреплен к боковой части кофемашины.
  8. Подключите гибкую трубку к капучинатору и поместите трубку для молока в контейнер HygieSteam.
  9. Нажмите кнопку запуска/остановки, чтобы начать процесс очистки от накипи. Процедура очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из цикла очистки от накипи и цикла промывки.
  10. Подождите, пока на кофемашине не завершится подача воды. Пополните резервуар для воды, если на дисплее отобразилось сообщение. Процедура очистки от накипи завершена, если кофемашина перестала подавать воду.
  11. Установите и включите новый фильтр для воды AquaClean в резервуар для воды.

После завершения процедуры очистки от накипи кофемашина напомнит вам о необходимости установки нового фильтра AquaClean.

Совет. Использование фильтров AquaClean позволяет реже выполнять очистку от накипи!
 
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