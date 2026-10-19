Служба поддержки Philips

Как очищать кофемашину Saeco GranAroma от накипи?

Регулярная очистка эспрессо-кофемашины Saeco от накипи обеспечивает превосходный вкус и температуру кофе. Если на экране появилось сообщение о необходимости очистки от накипи, выполните очистку кофемашины от накипи. Следуйте инструкциям ниже или посмотрите видео о том, как выполнить эту процедуру дома.



При очистке эспрессо-кофемашины от накипи используйте только средство для удаления накипи Philips (раствор для удаления накипи CA6700).



Примечание. Процесс очистки от накипи может занимать до 30 минут. После начала процесса его нельзя прервать.

