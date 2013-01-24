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Не могу подключить Sonicare 9900 Prestige к приложению
Ниже вы найдете советы по устранению проблемы с подключением Sonicare 9900 Prestige к приложению Sonicare на устройствах iOS и Android.
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Устройства iOS
- Действия для подключения:
- Откройте приложение Sonicare, убедитесь, что Bluetooth включен, а приложению разрешен доступ к Bluetooth
- Положите зубную щетку возле телефона и убедитесь, что на ней горят индикаторы (возьмите ее в руку, включите/отключите, установите/снимите с зарядной станции)
- В приложении проверьте, что зубная щетка подключена
Если процедура выше не помогла:
По-прежнему не работает?
- Перейдите к настройкам телефона
- Отключите Bluetooth и подождите несколько секунд
- Включить Bluetooth
- В приложении проверьте, что устройство подключено
- Перейдите к настройкам телефона
- Откройте Bluetooth
- Нажмите i и выберите "Забыть это устройство" (Forget this device) для Philips Sonicare
- Установите зубную щетку в оригинальное зарядное устройство
- Выполните сброс ручки зубной щетки
- Нажмите и отпустите кнопку питания 10 раз в течение 5 секунд, пока зубная щетка находится на зарядной станции
- В случае успешного сброса все индикаторы на зубной щетке быстро включатся
- Откройте приложение Sonicare и примите запрос на сопряжение, когда он появится
Если зубную щетку все еще не удается подключить, обратитесь в службу поддержки потребителей.
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Устройства Android
- Действия для подключения:
- Откройте приложение Sonicare, убедитесь, что Bluetooth включен, а приложению разрешен доступ к Bluetooth
- Положите зубную щетку возле телефона и убедитесь, что на ней горят индикаторы (возьмите ее в руку, включите/отключите, установите/снимите с зарядной станции)
- В приложении проверьте, что зубная щетка подключена
Если процедура выше не помогла:
Повторите действия выше не менее 7 раз, если они не приводят к нужному результату.
- Перейдите к настройкам телефона
- Отключите Bluetooth и подождите несколько секунд
- Включить Bluetooth
- В приложении проверьте, что устройство подключено
Все еще не работает?
Если зубную щетку все еще не удается подключить, обратитесь в службу поддержки потребителей.
- Перейдите к настройкам телефона и найдите список устройств Bluetooth, где нажмите на Philips Sonicare и выберите "Forget/Unpair" (Забыть/Отменить сопряжение)
- Установите зубную щетку в оригинальное зарядное устройство
- Выполните сброс ручки зубной щетки
- Нажмите и отпустите кнопку питания 10 раз в течение 5 секунд, пока зубная щетка находится на зарядной станции
- В случае успешного сброса все индикаторы на зубной щетке быстро включатся
- Откройте приложение Sonicare и примите запрос на сопряжение, когда он появится
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