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Не могу подключить Sonicare 9900 Prestige к приложению

Ниже вы найдете советы по устранению проблемы с подключением Sonicare 9900 Prestige к приложению Sonicare на устройствах iOS и Android. 

Устройства iOS

Действия для подключения:
  • Откройте приложение Sonicare, убедитесь, что Bluetooth включен, а приложению разрешен доступ к Bluetooth
  • Положите зубную щетку возле телефона и убедитесь, что на ней горят индикаторы (возьмите ее в руку, включите/отключите, установите/снимите с зарядной станции)
  • В приложении проверьте, что зубная щетка подключена

Если процедура выше не помогла:

  • Перейдите к настройкам телефона
    • Отключите Bluetooth и подождите несколько секунд
    • Включить Bluetooth
    • В приложении проверьте, что устройство подключено
По-прежнему не работает?
  • Перейдите к настройкам телефона
  • Откройте Bluetooth
  • Нажмите i и выберите "Забыть это устройство" (Forget this device) для Philips Sonicare
  • Установите зубную щетку в оригинальное зарядное устройство
  • Выполните сброс ручки зубной щетки
  • Нажмите и отпустите кнопку питания 10 раз в течение 5 секунд, пока зубная щетка находится на зарядной станции
  • В случае успешного сброса все индикаторы на зубной щетке быстро включатся
  • Откройте приложение Sonicare и примите запрос на сопряжение, когда он появится

Если зубную щетку все еще не удается подключить, обратитесь в службу поддержки потребителей.
 

Устройства Android

Действия для подключения:
  • Откройте приложение Sonicare, убедитесь, что Bluetooth включен, а приложению разрешен доступ к Bluetooth
  • Положите зубную щетку возле телефона и убедитесь, что на ней горят индикаторы (возьмите ее в руку, включите/отключите, установите/снимите с зарядной станции)
  • В приложении проверьте, что зубная щетка подключена

Если процедура выше не помогла:

  • Перейдите к настройкам телефона
    • Отключите Bluetooth и подождите несколько секунд
    • Включить Bluetooth
    • В приложении проверьте, что устройство подключено
Повторите действия выше не менее 7 раз, если они не приводят к нужному результату.

Все еще не работает? 
  • Перейдите к настройкам телефона и найдите список устройств Bluetooth, где нажмите на Philips Sonicare и выберите "Forget/Unpair" (Забыть/Отменить сопряжение)
  • Установите зубную щетку в оригинальное зарядное устройство
  • Выполните сброс ручки зубной щетки
  • Нажмите и отпустите кнопку питания 10 раз в течение 5 секунд, пока зубная щетка находится на зарядной станции
  • В случае успешного сброса все индикаторы на зубной щетке быстро включатся
  • Откройте приложение Sonicare и примите запрос на сопряжение, когда он появится
Если зубную щетку все еще не удается подключить, обратитесь в службу поддержки потребителей.

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