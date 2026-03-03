Служба поддержки Philips

Раздражение кожи после использования бритвы Philips

Перед использованием бритвы Philips обязательно очищайте кожу.

Следите за тем, чтобы бритва плотно прилегала к коже.

Немного надавите на бритву и медленно перемещайте режущий блок по коже круговыми движениями.

Начните с подравнивания длинных и труднодоступных волосков.

Учтите, что для привыкания коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.

При очистке бритвенных головок, вращающихся и неподвижных ножей убедитесь, что они поставляются общим комплектом. Если вы случайно перепутаете вращающиеся и неподвижные ножи, может потребоваться несколько недель, чтобы восстановить оптимальное качество бритья.

Если вы впервые пользуетесь бритвой Philips или заменили бритвенные головки, помните о том, что кожа сначала должна привыкнуть к воздействию новых бритвенных головок. Это означает, что после первых нескольких использований на коже может появляться небольшое раздражение. Подождите две-три недели, пока кожа привыкнет к новой бритве Philips. Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или кремом с алоэ вера либо не содержащим спирт средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи. Учтите, что для восстановления между сеансами коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.Следуйте представленным ниже советам для максимально эффективного использования бритвы Philips без раздражения кожи и дискомфорта.