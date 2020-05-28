Герои повседневности



От тех, кто на передовой, до тех, кто всегда готов поддержать. Герои – это простые люди в непростые времена. Те, кто помогают нам быть вместе, пока мы далеко друг от друга. А когда герои спасают мир, мы поддерживаем их. Потому что верим, что вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему.