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Товары

Противодействие коронавирусу

 

Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников являются главными приоритетами для Philips. В период вспышки коронавируса мы предпринимаем все необходимые меры предосторожности для обеспечения этого.

 

Мы внимательно отслеживаем рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), а так же местных профильных организаций и следуем им в своей работе.

 

Наш онлайн магазин продолжает работать. В этих непростых условиях мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить уровень сервиса, к которому вы привыкли.

Доставка

 

Наши партнеры по доставке принимают дополнительные меры гигиены для безопасной доставки товаров Philips на дом. Мы постоянно следим за ситуацией и предельно тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых стандартов здравоохранения и гигиены.

 

Персонал службы доставки проходит полный предрейсовый контроль и обеспечен средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки). Доставка любого заказа осуществляется бесплатно.

Возврат товара в фирменный магазин Philips

 

В период с 29 марта по 7 апреля обмен и возврат товара в шоуруме Philips проводиться не будет. Возможен забор товара курьерской службой магазина либо курьерской компанией. Детали уточняйте по телефону круглосуточной линии поддержки потребителей 8 800 200 08 80.

Поддержка

 

Сотрудники службы поддержки продолжают работу и готовы оказать вам поддержку. Часы работы службы поддержки могут быть изменены, вы можете услышать дополнительный фоновый шум во время разговора в случае, если сотрудники будут переведены на работу из дома.

 

Попробуйте воспользоваться сервисом самостоятельного устранения проблем

Варианты связи со службой поддержки доступны по ссылке

Наша сервисная сеть продолжает обслуживать клиентов в регионах, где подобная работа разрешена местными законодательными актами. Все работающие сервисные центры соблюдают дополнительные меры безопасности. К сожалению, обслуживание вашего продукта может занять немного больше времени, чем обычно, но мы сделаем все возможное, чтобы держать вас в курсе и вернуть ваш продукт как можно скорее. Уточнить информацию о работе сервисного центра в вашем регионе можно по телефону Информационного центра Philips 8-800-200-0880 (бесплатно, круглосуточно)
Здоровье и безопасность  наших клиентов партнеров и сотрудников наш главный приоритет. Мы ценим ваше понимание сложившейся ситуации.

    Вопросы-Ответы

    Могу ли я оформить заказ в онлайн магаpине Philips?
    Да, все наши веб сервисы работают и вы можете продолжать совершать покупки в интернет магазине Philips.

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    да
    нет
    Будет ли мой заказ доставлен вовремя?
    Время оставки может быть увеличено по причине возросшей нагрузки на службы доставки. Мы доставим ваш заказ в минимально возможный срок и будем предельно детально информировать вас о статусе заказа.

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    да
    нет
    Как я могу вернуть товар?

    Возврат товара в фирменный магазин Philips

    В период с 29 марта по 7 апреля обмен и возврат товара в шоуруме Philips проводиться не будет. Возможен забор товара курьерской службой магазина либо курьерской компанией. Детали уточняйте по телефону круглосуточной линии поддержки потребителей 8 800 200 08 80.

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    да
    нет
    Насколько сейчас безопасно получать посылки?
    Мы принимаем дополнительные меры для обеспечния безопасности доставки. Однако, не забывайте мыть руки после получения любого отправления.

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    нет
    Могу ли я получить продукт из сервисного центра Philips?
    Часть сервисных центров могут быть закрыты. Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию в службе  поддержки потребиелей. 

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