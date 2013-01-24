Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников являются главными приоритетами для Philips. В период вспышки коронавируса мы предпринимаем все необходимые меры предосторожности для обеспечения этого.

Мы внимательно отслеживаем рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), а так же местных профильных организаций и следуем им в своей работе.

Наш онлайн магазин продолжает работать. В этих непростых условиях мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить уровень сервиса, к которому вы привыкли.