Благодарим за выбор Philips Smart Shaver с индивидуальным планом (далее — "Продукт").

Ваш Продукт имеет возможность предоставления вам услуг по управлению и обслуживанию Продукта. Продукт управляется через приложение Smart Shaver от компании Philips для мобильных устройств (таких как мобильный телефон, планшетный компьютер или иное устройство с возможностью подключения) в локальном или удаленном режимах. Приложение Smart Shaver также имеет иные функции, к которым вы имеете доступ (далее — "Приложение"). Продукт и программное обеспечение, встроенное в продукт (включая все обновления к нему) (далее — "Программное обеспечение Продукта") и Приложение (далее — "Программное обеспечение Приложения"), далее совместно именуются "Сервисы". Для полного доступа к Сервисам, предоставляемым вам компанией Philips Consumer Lifestyle B.V. (High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, Нидерланды) (далее — "Philips"), вам необходимо: a. загрузить Приложение; b. принять условия и положения использования Сервисов, представленные ниже (далее — "Условия"); c. признать за Приложением функцию канала передачи информации в/от компании Philips, например при необходимости оповестить об изменениях в Сервисах или Условиях, регулирующих предоставление этих Сервисов (далее — "Официальные каналы связи"); d. принять условие о том, что предоставление Сервисов зависит от инфраструктуры/системных требований и услуг третьих сторон (например, Интернет-провайдеров, операторов мобильной связи и т. п.), договорные отношения с которыми устанавливаются вами лично или Philips; e. активировать Сервисы, подключив Продукт в соответствии с руководством пользователя. Обслуживание клиентов. Вопросы или претензии относительно Продуктов, Сервисов или настоящих Условий необходимо направлять в Центр обслуживания клиентов Philips. Настоящие Условия и положения использования имеют юридическую силу соглашения. Пользуясь Сервисами, вы соглашаетесь с положениями Условий и признаете обязательность их исполнения. Пользование Сервисами регулируется настоящими Условиями. Обзор

Приобретение вами Продукта регулируется гарантией, действующий на Продукт (далее — "Гарантия"). Гарантия является дополнением к настоящим Условиям и не нарушает ваших законных гарантийных прав потребителя, действующих в стране вашего проживания. Приостановление, расторжение и прекращение действия

Данные Условия сохраняют юридическую силу на протяжении всего периода использования вами Сервисов или получения доступа к ним либо до момента расторжения отношений с вами в соответствии с условиями настоящего документа. Philips вправе в любое время (а) заморозить или прекратить ваше право на доступ или использование Сервисов либо (b) расторгнуть настоящие Условия в том случае, если Philips будет добросовестно полагать, что вы используете Сервисы в нарушение данных Условий. С момента расторжения вы теряете разрешение на доступ к Сервисам и их использование. За Philips сохраняется право в любое время изменить, приостановить или прекратить предоставление Сервисов или любой их части с предварительным уведомлением или без такового. Вы соглашаетесь с тем, что Philips не несет ответственности за указанные действия ни перед вами, ни перед любыми третьими лицами.

Учетная запись и ее активация (деактивация)

(a) Вы имеете право на создание Учетной записи и использование Сервисов только в случае принятия и выполнения настоящих Условий и применимого законодательства. Использование или доступ к Сервисам лиц младше 16 лет строго запрещается и является нарушением настоящих Условий.

(b) Вы соглашаетесь: (i) предоставлять точную контактную и иную информацию, запрашиваемую Philips, а также немедленно уведомлять Philips о каких-либо изменениях в данной информации; (ii) поддерживать конфиденциальность данных для входа в Учетную запись. Доступ и использование

Philips предоставляет вам неисключительное, без права уступки третьим лицам право (без возможности передачи на условиях сублицензии) на доступ и использование Сервисов путем установки и использования Приложения на ваших мобильных устройствах (принадлежащих вам или другому лицу) в соответствии с настоящими Условиями.

Обновления ПО

Мы будем предоставлять необходимые обновления в течение необходимого срока, а также в течение гарантийного срока для вашего Продукта. Мы имеем право обновлять или изменять какие-либо Сервисы удаленно и без уведомления. В случае если Ваше действие или бездействие привело к тому, что обновления не были установлены в разумные сроки после открытия к ним доступа, мы не несем никакой ответственности за некорректную работу Сервисов, вызванную связанными с этим неполадками. На обновления и изменения распространяются настоящие Условия или их более новая версия. Автоматическое обновление программного обеспечения

Philips имеет право обновлять или изменять Программное обеспечение Сервисов удаленно и без уведомления. На обновления или изменения распространяются настоящие Условия или более новая версия Условий. Philips также имеет право обновлять Программное обеспечение Приложения (в этом случае вы получите уведомление). Ограничения Вы обязуетесь: (a) не использовать Сервисы в нарушение законов и иных правовых актов или решений судов или в незаконных и злонамеренных целях; (b) использовать Сервисы только по предусмотренному Philips назначению; (c) не использовать Сервисы способом, который может нанести вред Philips, поставщикам услуг или любым другим лицам; (d) не публиковать, не воспроизводить, не распространять и не осуществлять вскрытие технологии любого компонента Сервисов, а также (e) соблюдать любые обоснованные требования или ограничения, установленные или рекомендованные вам Philips. Устройства с несертифицированным ПО Настоящее Приложение не предназначено для использования на устройствах, операционная система которых больше не соответствует стандарту по умолчанию (далее — "Устройства с несертифицированным ПО"). Настоящим вы соглашаетесь с тем, что не будете пытаться установить или использовать Приложение на каком-либо Устройстве с несертифицированным ПО. Любые попытки установить или использовать Приложение на Устройстве с несертифицированным ПО будут представлять собой нарушение настоящих условий и могут привести к деактивации учетной записи без возврата средств (исключительно на усмотрение компании Philips). Компания Philips не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате использования Устройств с несертифицированным ПО. Открытый исходный код

Программное обеспечение Продукта и/или Программное обеспечение Приложения может состоять из компонентов, на которые вместо данных Условий использования распространяется действие лицензии на ПО с открытым исходным кодом. Дополнительная информация о Программном обеспечении Приложения доступна в разделе Приложения "О приложении". Дополнительная информация о Программном обеспечении Продукта доступна в руководстве пользователя Продукта. Любой исходный код, предоставляемый в соответствии с условиями соответствующей лицензии на ПО с открытым исходным кодом, предоставляется по запросу. Чтобы запросить открытый исходный код или иные необходимые сведения, напишите электронное письмо на английском языке, указав в нем информацию о вашем Продукте, и отправьте его по адресу [email protected]. Вознаграждения и платные обновления Philips предоставляет доступ к Сервисам на безвозмездной основе. Philips вправе принять решение о предоставлении дополнительных Сервисов за вознаграждение (далее — "Платные обновления"). Philips сообщит, если Сервис будет платным в дальнейшем. В таком случае вы сможете принять решение о дальнейшем продолжении использования предложенного Сервиса бесплатно (при наличии такой возможности), согласиться на Платное обновление или прекратить использование Сервисов. Пользовательский контент Вы можете создавать или загружать материалы (далее — "Пользовательский контент") с помощью Сервисов. Вы самостоятельно решаете, какие материалы делать доступными неограниченному кругу лиц. Мы хотим, чтобы Сервисы приносили вам и другим удовольствие от использования. Мы просим вас не использовать Сервисы способами, которые принято рассматривать как ненадлежащие (например, для реализации непристойных целей, нарушения законов и других нормативных актов, с намерением оскорбить кого-либо, для размещения материалов дискриминационного характера, для нарушения прав других лиц). Пользовательский контент предоставляется не компанией Philips, а другими лицами, и мы не имеем отношения к мнениям, рекомендациям или советам, содержащимся или выраженным в контенте. Мы также имеем право на использование размещенного вами контента в собственных целях, в том числе коммерческих. Если вы не желаете наступления таких последствий, рекомендуем вам соблюдать предусмотрительность при размещении своих материалов. Третьи лица и вознаграждение третьих лиц

Допускается, что при пользовании Сервисами вы также будете получать какие-либо услуги, загружать программное обеспечение либо приобретать товары, предоставленные третьими лицами. В отношении упомянутых услуг и продуктов могут действовать отдельные правила и ограничения, установленные третьими лицами и отличные от настоящих Условий, и вы должны следовать им в рамках правовых отношений с данными третьими лицами.Вы принимаете на себя ответственность за оплату всех платежей, причитающихся третьим лицам, например, поставщику услуг сети Интернет или мобильному оператору, который обеспечивает возможность использования вами Сервисов. Собственность и права на результаты интеллектуальной деятельности

Philips принадлежат авторские права, товарные знаки и знаки обслуживания, а также права на внешнее оформление товара в отношении всех материалов и контента, отображаемого с помощью Сервисов. Запрещено воспроизводить, видоизменять, создавать производные продукты, демонстрировать, запускать, копировать методом обрамления, публиковать, распространять, передавать, вещать и иным образом передавать любые из указанных объектов и любой указанный контент каким бы то ни было сторонним лицам (в т. ч. посредством размещения или распространения материалов с помощью сторонних веб-сайтов) без предварительного письменного разрешения Philips, кроме случаев, когда при этом Сервисы используются по своему прямому назначению. Все прямо не оговоренные в настоящих Условиях права сохраняются за Philips.

Если вы оставляете комментарий, предложение или иную информацию (за исключением незаконной) (далее — "Обратная связь") для Philips в связи с работой Сервисов, то вы передаете все права на данный объект Обратной связи или его элементы Philips, а также признаете за нами право на использование любого такого объекта Обратной связи любым способом и без ограничений, без обязательств по соблюдению конфиденциальности с нашей стороны, без необходимости указания авторства либо выплаты вам вознаграждения, либо передаете Philips на условии лицензии право на использование объектов Обратной связи без ограничений для тех случаев, когда предшествующее условие не выполнимо. Отказ от гарантийных обязательств Наша цель — обеспечить вам максимальное удобство и удовольствие при работе с Сервисами. ОДНАКО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЕРВИСЫ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И "ПО МЕРЕ ДОСТУПНОСТИ" И НЕ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ. Это одна из гарантий, которые мы не в силах выполнить, поскольку доступность Сервисов обусловлена также и внешними факторами, такими как технические характеристики компьютера, мобильного устройства, домашней системы кабелей, сети Wi-Fi, настройки поставщика услуг Интернет и мобильного оператора, работа которых никаким образом не связна с Philips. Соответственно, Philips не может отвечать за доступность, конкретный срок работы Сервисов, точность результатов, точность данных, хранение данных, доступность Сервисов во всех странах, актуальность любых уведомлений, определенный уровень затрат или за иные платежные льготы. Ограничение ответственности Несмотря на нашу уверенность в стабильности работы Сервисов, нельзя полностью исключить случаи, когда оно не работает должным образом. При наступлении такого нежелательного обстоятельства, когда происходят сбои в работе Сервисов или потеря данных, мы приносим вам свои искренние извинения. Мы безоговорочно соглашаемся с тем, что это доставляет вам неудобства. К сожалению, в допустимых законом пределах мы не несем ответственности за любые убытки, возникшие вследствие использования Сервисов. ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, РАЗМЕР КОТОРОЙ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ, РАВНУЮ ВЕЛИЧИНЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СЕРВИСЫ. Официальные каналы связи Мы вправе периодически вносить изменения в данные Условия. В случае внесения изменений мы сообщаем о них по Официальным каналам связи. При внесении серьезных изменений в существенные условия данного документа (существенные изменения) наше уведомление может иметь еще более заметную форму. Например, новые или измененные разделы Условий могут быть временно выделены, в Приложении может временно появиться хорошо заметное уведомление либо мы можем временно добавить слово "Обновлено" в название Условий и/или любые гиперссылки, отсылающие к тексту Условий. Иногда мы можем направлять электронное письмо или иную форму сообщения, чтобы проинформировать об изменениях и вариантах ваших действий в связи с ними до начала вступления изменений в силу. Неиспользование Сервисов или, наоборот, продолжение работы с Сервисами (после получения таких уведомлений) либо выражение согласия с любыми изменениями, относительно которых мы предварительно его запрашиваем, понимается нами как одобрение изменений. Применимое право В той мере, насколько это разрешено применимым законодательством, настоящие условия использования толкуются и регулируются в соответствии с законами Нидерландов. Правила разрешения правовых коллизий не применяются.

Такая норма не влияет на ваши законные права в рамках закона о защите прав потребителей, применимого в стране вашего проживания.

Настоящим стороны соглашаются с тем, что по отношению к данным Условиям не применяется Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. В заключение. Вы гарантируете и заверяете нас в том, что (i) вы не находитесь в стране, в отношении которой правительством США введено эмбарго или которая определена им как «государство, поддерживающее терроризм», и что (ii) вы не находитесь в списке запрещенных или ограничиваемых в правах лиц. Вы также безоговорочно предоставляете магазину мобильных приложений, в котором вы приобрели Приложение, право (которое одновременно считается им принятым) в принудительном порядке потребовать исполнения данных условий.

Вы обязуетесь не осуществлять прямой или косвенный экспорт или реэкспорт Сервисов, Продукта, Программного обеспечения Продукта, Приложения и/или Программного обеспечения Приложения в любую страну, для экспорта в которую в соответствии с принятым в США Актом о контроле за экспортом или иным схожим законом или нормативно-правовом требовании США требуется лицензия на экспорт или иное одобрение Правительства США, за исключением случаев наличия соответствующей лицензии на экспорт или одобрения.