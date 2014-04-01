Специалисты больницы Herlev Gentofte University Hospital в Дании сравнили количество случаев прерывания сканирования до и после установки решения Ambient Experience in-bore и сравнили полученные результаты с результатами работы с другими сканерами, используемыми в учреждении.

Данные показывают, что с технологией Ambient Experience и решением Ambient Experience in-bore количество случаев прерывания сканирования для сканера Ingenia 3.0T сократилось на 70%.