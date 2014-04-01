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Ambient Experience

Поддержка пациентов с помощью решения Ambient Experience in-bore Connect

Снижение уровня стресса пациента для улучшения результатов МР-визуализации


МРТ, одна из наиболее распространенных процедур медицинской визуализации, становится испытанием для многих пациентов. Технология Ambient Experience для МР-решения уже способствует формированию положительного опыта пациентов и персонала. Уникальное решение Ambient Experience in-bore Connect выводит этот опыт на новый уровень, предоставляя информацию и рекомендации для пациента во время сканирования, а также сведения о ходе сканирования.

Исследования*, проведенные в больнице Herlev Gentofte University Hospital в Дании и больнице Chiba Hospital в Японии, показали, что решение Ambient Experience in-bore помогает сократить количество повторных процедур сканирования.

Количество случаев прерывания сканирования в течение года в шести кабинетах сканирования

среднее количество повторных процедур сканирования
Снижая уровень двигательной активности пациента, мы сокращаем количество повторных процедур сканирования и время ожидания, а также количество случаев изменения графика процедур и переработки персонала".

Мишель Немери, главный врач, отделение радиологии

Herlev Gentofte University, Дания

Специалисты больницы Herlev Gentofte University Hospital в Дании сравнили количество случаев прерывания сканирования до и после установки решения Ambient Experience in-bore и сравнили полученные результаты с результатами работы с другими сканерами, используемыми в учреждении.

 

Данные показывают, что с технологией Ambient Experience и решением Ambient Experience in-bore количество случаев прерывания сканирования для сканера Ingenia 3.0T сократилось на 70%.

Начиная с момента перемещения пациента в сканер (согласно отзывам, именно на данном этапе люди испытывают наибольший стресс) и вплоть до завершения исследования, пациент сможет находиться в комфортной среде, формируемой с учетом его особенностей. Специалист кабинета визуализации сможет создать расслабляющую атмосферу в соответствии с предпочтениями исследуемого пациента.
 

Решение Ambient Experience in-bore Connect связывается в режиме реального времени с программным обеспечением для МР-сканирования Philips, что позволяет предоставлять информацию и рекомендации для пациента во время сканирования, а также сведения о ходе сканирования.  Эффект погружения, достигаемый благодаря отображаемым видеоматериалам, позволяет пациенту отвлечься, находясь в туннеле магнита. Удобные наушники позволяют пациентам получать подсказки по задержке дыхания и информацию о ходе процедуры с указанием продолжительности и учетом их предпочтений, способствуя оптимизации работы с пациентом.
in-bore connect
in-bore connect

Исследования, проведенные в больнице Herlev Gentofte University Hospital в Дании и больнице Chiba University Hospital в Японии, позволили получить следующие результаты:

 

  • Пациенты сообщили, что они чувствуют себя более комфортно при использовании решения Ambient Experience in-bore Connect
  • Пациенты сообщили, что они значительно более удовлетворены результатами своего МР-исследования
  • 84% пациентов отметили, что наличие информации о ходе процедуры помогало им чувствовать себя спокойно
  • Пациенты сообщили, что им было значительно легче задерживать дыхание
  • Решение Ambient Experience In-bore Connect способствует достижению превосходных показателей индекса NPS (NPS — это критерий лояльности клиента)

 

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* Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
С момента установки решения, применяемого в туннеле магнита, мы отметили значительное снижение уровня волнения среди наших пациентов и повышение уровня удовлетворенности как среди пациентов, так и среди сотрудников. Видеорешение Philips, применяемое в туннеле магнита, способствует достижению нашей цели, которая заключается в обеспечении максимально возможного уровня качества в области визуализации, ухода и обслуживания для удовлетворения потребностей наших пациентов".

Мишель Немери, главный врач, отделение радиологии

Herlev Gentofte University, Дания

Технология Philips Ambient Experience для детских диагностических кабинетов

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю