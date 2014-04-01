Снижая уровень двигательной активности пациента, мы сокращаем количество повторных процедур сканирования и время ожидания, а также количество случаев изменения графика процедур и переработки персонала".
Мишель Немери, главный врач, отделение радиологии
Herlev Gentofte University, Дания
Специалисты больницы Herlev Gentofte University Hospital в Дании сравнили количество случаев прерывания сканирования до и после установки решения Ambient Experience in-bore и сравнили полученные результаты с результатами работы с другими сканерами, используемыми в учреждении.
Данные показывают, что с технологией Ambient Experience и решением Ambient Experience in-bore количество случаев прерывания сканирования для сканера Ingenia 3.0T сократилось на 70%.
Начиная с момента перемещения пациента в сканер (согласно отзывам, именно на данном этапе люди испытывают наибольший стресс) и вплоть до завершения исследования, пациент сможет находиться в комфортной среде, формируемой с учетом его особенностей. Специалист кабинета визуализации сможет создать расслабляющую атмосферу в соответствии с предпочтениями исследуемого пациента.
Решение Ambient Experience in-bore Connect связывается в режиме реального времени с программным обеспечением для МР-сканирования Philips, что позволяет предоставлять информацию и рекомендации для пациента во время сканирования, а также сведения о ходе сканирования. Эффект погружения, достигаемый благодаря отображаемым видеоматериалам, позволяет пациенту отвлечься, находясь в туннеле магнита. Удобные наушники позволяют пациентам получать подсказки по задержке дыхания и информацию о ходе процедуры с указанием продолжительности и учетом их предпочтений, способствуя оптимизации работы с пациентом.
* Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
С момента установки решения, применяемого в туннеле магнита, мы отметили значительное снижение уровня волнения среди наших пациентов и повышение уровня удовлетворенности как среди пациентов, так и среди сотрудников. Видеорешение Philips, применяемое в туннеле магнита, способствует достижению нашей цели, которая заключается в обеспечении максимально возможного уровня качества в области визуализации, ухода и обслуживания для удовлетворения потребностей наших пациентов".
Мишель Немери, главный врач, отделение радиологии
Herlev Gentofte University, Дания