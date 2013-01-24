В программе корректирующих мероприятий пациентам и дистрибьюторам рекомендуется предпринять следующие меры.

Пациентам, которые используют устройства BiLevel PAP и CPAP с выявленной проблемой: прекратить использование устройств, указанных в программе корректирующих мероприятий, и проконсультироваться с медицинским специалистом, чтобы определить возможность продолжения терапии и потенциальные риски.

Для пациентов, использующих аппараты механической вентиляции легких для поддержания жизни: НЕ прекращать и не изменять назначенную терапию , не проконсультировавшись с медицинским специалистом, чтобы определить соответствующие следующие шаги.

Компания Philips рекомендует дистрибьюторам и пациентам прекратить использование средств очистки устройств озоном и соблюдать инструкцию по применению в соответствии с утвержденными производителем методами очистки.

Кроме того, компания Philips напоминает дистрибьюторам и пациентам о необходимости оценить продолжительность эксплуатации своих устройств BiLevel PAP и CPAP, поскольку устройства рекомендуется заменять после пяти лет использования.