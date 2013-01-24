Philips определила, что деструкция пены для ослабления звука может быть вызываться, несогласованными методами очистки, такими как очистка с помощью озона, и эксплуатацией устройства в окружающей среде с высокой температурой и влажностью.

Одной из причин деструкции пены считаются условия окружающей среды, к которым относится климат и температура воздуха в регионах, где эксплуатируются и хранятся устройства.

Тепло и влажность, создаваемое устройством при эксплуатации пациентом, не являются факторами, влияющими на возникновение проблемы.