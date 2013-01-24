Philips уведомляет о проблеме регуляторные органы в регионах и странах, где доступны устройства, подпадающие под программу корректирующих мероприятий.

Мы предоставляем регуляторным органам необходимую информацию, связанную с реализацией запланированных действий по исправлению проблемы.

Компания заменит существующую пену для ослабления звука новым материалом, который не подвержен данной проблеме, и уже начала этот процесс.

В настоящее время компания работает над максимально оперативным устранением проблемы во всех устройствах, подпадающих под программу корректирующих мероприятий.