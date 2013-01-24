Мы подходим к данному вопросу со всей серьезностью и работаем над тем, чтобы решить проблему максимально эффективно и тщательно.

В результате продолжающегося расширенного анализа, 14 июня 2021 г. компания запустила программу корректирующих мероприятий для конкретных затронутых проблемой устройств для постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), двухуровневого положительного давления в дыхательных путях (BiLevel PAP) и механической вентиляции.

Программа корректирующих мероприятий включает в себя информирование дистрибьюторов и пользователей о потенциальных последствиях для здоровья пациентов и клинического использования, связанных с этой проблемой. Возможные риски для здоровья включают деструкцию пены для ослабления звука, например, вызванную несогласованными методами очистки, в том числе озоном, а также выделение определенных газообразных химических веществ из пены.

Philips уведомляет дистрибьюторов и пользователей устройств, подпадающих под программу корректирующих мероприятий, что компания заменит существующую пену для ослабления звука на новый материал, не затронутый проблемой. Устройства, подпадающие под программу корректирующих мероприятий, будут либо заменены новыми или отремонтированными устройствами с новым материалом, либо будут отремонтированы с заменой пены для ослабления звука в устройстве клиента. Новый материал также будет использоваться в устройствах, произведенных в будущем.

Компания Philips рекомендует дистрибьюторам и пациентам прекратить использование средств очистки устройств озоном и соблюдать инструкцию по применению в соответствии с утвержденными производителем методами очистки.

Кроме того, компания Philips напоминает дистрибьюторам и пациентам о необходимости оценить продолжительность эксплуатации своих устройств BiLevel PAP и CPAP, поскольку устройства рекомендуется заменять после пяти лет использования.

Компания выделила значительные ресурсы для решения этой проблемы, разработала программу корректирующих мероприятий и уже начала предпринимать меры. Усилия Philips включают в себя широкомасштабное глобальное наращивание производства, ремонта, обслуживания, цепочки поставок и других функций для поддержки корректирующих действий.

Компания Philips искренне сожалеет о неудобствах, причиненных этой проблемой. Мы выделяем значительное время и ресурсы для предоставления дистрибьюторам и пациентам, чьи устройства были включены в программу корректирующих мероприятий, того уровня сервиса, который они ожидают и заслуживают, так как мы считаем решение данного вопроса своим основным приоритетом.

Чтобы получить более подробную информацию о программе корректирующих мероприятий и инструкции для дистрибьюторов, пользователей и врачей, затронутые данным вопросом лица могут обратиться в региональное представительство компании Philips или зайти на сайт www.philips.ru/healthcare/e/sleep/communications/src-update. В России заинтересованные лица также могут позвонить по телефону 8 (800) 100-69-48.