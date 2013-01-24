Philips имеет надежную систему управления качеством и постоянно анализирует процессы, что помогло выявить и обозначить данную проблему.

Устройства были разработаны в соответствии со стандартами, действующими на момент выпуска. По мере разработки появления новых стандартов требуется оценка характеристик продукции в соответствии с новыми нормами и критериями качества. Система управления качеством Philips была обновлена с учетом новых требований.

Несмотря на то, что стандарты были обновлены, продукция, разработанная на основе предыдущего стандарта, по-прежнему соответствуют требованиям к медицинским устройствам. Проблемы деструкции пены и выделения определенных газообразных химических веществ были обнаружены в рамках процессов, реализуемых нашей системой управления качеством, и корректируются в соответствии с нормативными требованиями.

В момент вывода на рынок продукция Philips всегда полностью отвечает соответствующим стандартам.