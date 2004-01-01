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ASSY-PWR

«Умное» зарядно-разрядное устройство для аккумуляторов

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«Умное» зарядно-разрядное устройство ASSY-PWR для аккумуляторов, используемых в X3, MX100, X2, MP2, MP5, M3/4, MP20/30, MP40/50 и MX400/450/500/550. Для X2, X3, MP2 и MX100 требуется отдельный адаптер.

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Особенности
Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование
  • Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование
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Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование

Автоматич. заряжает до нужного уровня/выполняет кондиционирование
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