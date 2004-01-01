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DreamWear nasal cushion

Носовая подушечка для области под носом

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Особенности носовых подушечек DreamWear позволяют использовать их в рамках инновационной конструкции маски DreamWear для области под носом, в результате чего обеспечивается эффективное и одновременно удобное прилегание к коже пациента, при этом не оказывается сильного давления и на коже пациента не возникает покраснений.

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Особенности
Полное ощущение комфорта
Полное ощущение комфорта

Полное ощущение комфорта

DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.

Полное ощущение комфорта

Полное ощущение комфорта
DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.

Полное ощущение комфорта

DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
Click here for more information
Полное ощущение комфорта
Полное ощущение комфорта

Полное ощущение комфорта

DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов

Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.

Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов
Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.

Различные размеры для любых пациентов

Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.
Click here for more information
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов

Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.
Комфортное прилегание в области под носом
Комфортное прилегание в области под носом

Комфортное прилегание в области под носом

Инновационная конструкция носовых подушечек DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице*.

Комфортное прилегание в области под носом

Комфортное прилегание в области под носом
Инновационная конструкция носовых подушечек DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице*.

Комфортное прилегание в области под носом

Инновационная конструкция носовых подушечек DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице*.
Click here for more information
Комфортное прилегание в области под носом
Комфортное прилегание в области под носом

Комфортное прилегание в области под носом

Инновационная конструкция носовых подушечек DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице*.
Простая замена подушечек
Простая замена подушечек

Простая замена подушечек

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски, что обеспечивает пользователю больше возможностей для успешного лечения.

Простая замена подушечек

Простая замена подушечек
Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски, что обеспечивает пользователю больше возможностей для успешного лечения.

Простая замена подушечек

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски, что обеспечивает пользователю больше возможностей для успешного лечения.
Click here for more information
Простая замена подушечек
Простая замена подушечек

Простая замена подушечек

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски, что обеспечивает пользователю больше возможностей для успешного лечения.
  • Полное ощущение комфорта
  • Различные размеры для любых пациентов
  • Комфортное прилегание в области под носом
  • Простая замена подушечек
Посмотреть все особенности
Полное ощущение комфорта
Полное ощущение комфорта

Полное ощущение комфорта

DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.

Полное ощущение комфорта

Полное ощущение комфорта
DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.

Полное ощущение комфорта

DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
Click here for more information
Полное ощущение комфорта
Полное ощущение комфорта

Полное ощущение комфорта

DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов

Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.

Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов
Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.

Различные размеры для любых пациентов

Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.
Click here for more information
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов

Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.
Комфортное прилегание в области под носом
Комфортное прилегание в области под носом

Комфортное прилегание в области под носом

Инновационная конструкция носовых подушечек DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице*.

Комфортное прилегание в области под носом

Комфортное прилегание в области под носом
Инновационная конструкция носовых подушечек DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице*.

Комфортное прилегание в области под носом

Инновационная конструкция носовых подушечек DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице*.
Click here for more information
Комфортное прилегание в области под носом
Комфортное прилегание в области под носом

Комфортное прилегание в области под носом

Инновационная конструкция носовых подушечек DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице*.
Простая замена подушечек
Простая замена подушечек

Простая замена подушечек

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски, что обеспечивает пользователю больше возможностей для успешного лечения.

Простая замена подушечек

Простая замена подушечек
Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски, что обеспечивает пользователю больше возможностей для успешного лечения.

Простая замена подушечек

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски, что обеспечивает пользователю больше возможностей для успешного лечения.
Click here for more information
Простая замена подушечек
Простая замена подушечек

Простая замена подушечек

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски, что обеспечивает пользователю больше возможностей для успешного лечения.

Tехнические характеристики

Варианты комплектации назальной маски разного прилегания
Варианты комплектации назальной маски разного прилегания
DreamWear с оголовьем, каркас среднего размера, все размеры подушечек
  • 1116700
DreamWear без оголовья, каркас среднего размера, все размеры подушечек
  • 1116701
Сменные детали для носовых подушечек
Сменные детали для носовых подушечек
Подушечка малого размера, номер по каталогу:
  • 1116740
Подушечка среднего размера, номер по каталогу:
  • 1116741
Подушечка большого размера, номер по каталогу:
  • 1116742
Измеритель размера, номер по каталогу:
  • 1116743
Другие компоненты DreamWear
Другие компоненты DreamWear
Каркас малого размера, номер по каталогу:
  • 1116745
Каркас среднего размера, номер по каталогу:
  • 1116746
Каркас большого размера, номер по каталогу:
  • 1116747
Оголовье, номер по каталогу:
  • 1116750
Тканевые манжеты, номер по каталогу:
  • 1116754
Варианты комплектации назальной маски разного прилегания
Варианты комплектации назальной маски разного прилегания
DreamWear с оголовьем, каркас среднего размера, все размеры подушечек
  • 1116700
DreamWear без оголовья, каркас среднего размера, все размеры подушечек
  • 1116701
Сменные детали для носовых подушечек
Сменные детали для носовых подушечек
Подушечка малого размера, номер по каталогу:
  • 1116740
Подушечка среднего размера, номер по каталогу:
  • 1116741
Посмотреть все характеристики
Варианты комплектации назальной маски разного прилегания
Варианты комплектации назальной маски разного прилегания
DreamWear с оголовьем, каркас среднего размера, все размеры подушечек
  • 1116700
DreamWear без оголовья, каркас среднего размера, все размеры подушечек
  • 1116701
Сменные детали для носовых подушечек
Сменные детали для носовых подушечек
Подушечка малого размера, номер по каталогу:
  • 1116740
Подушечка среднего размера, номер по каталогу:
  • 1116741
Подушечка большого размера, номер по каталогу:
  • 1116742
Измеритель размера, номер по каталогу:
  • 1116743
Другие компоненты DreamWear
Другие компоненты DreamWear
Каркас малого размера, номер по каталогу:
  • 1116745
Каркас среднего размера, номер по каталогу:
  • 1116746
Каркас большого размера, номер по каталогу:
  • 1116747
Оголовье, номер по каталогу:
  • 1116750
Тканевые манжеты, номер по каталогу:
  • 1116754
  • *Подушечка маски не соприкасается непосредственно с переносицей или ноздрями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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