Особенности носовых подушечек DreamWear позволяют использовать их в рамках инновационной конструкции маски DreamWear для области под носом, в результате чего обеспечивается эффективное и одновременно удобное прилегание к коже пациента, при этом не оказывается сильного давления и на коже пациента не возникает покраснений.
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DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
Полное ощущение комфорта
DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
Полное ощущение комфорта
DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов
Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.
Различные размеры для любых пациентов
Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.
Различные размеры для любых пациентов
Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.
DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
Полное ощущение комфорта
DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
Полное ощущение комфорта
DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
DreamWear сочетает в себе все лучшее от назальных масок и масок с подушечками, позволяя пациентам использовать преимущества обоих типов масок. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента.
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов
Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.
Различные размеры для любых пациентов
Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.
Различные размеры для любых пациентов
Носовые подушечки доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать подходящую конфигурацию практически для любой формы носа.
*Подушечка маски не соприкасается непосредственно с переносицей или ноздрями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.