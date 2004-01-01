DreamWear nasal cushion Носовая подушечка для области под носом

Особенности носовых подушечек DreamWear позволяют использовать их в рамках инновационной конструкции маски DreamWear для области под носом, в результате чего обеспечивается эффективное и одновременно удобное прилегание к коже пациента, при этом не оказывается сильного давления и на коже пациента не возникает покраснений.