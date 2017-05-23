Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание

В сочетании с тонкой принимающей форму лица внешней силиконовой мембраной гель позволяет обеспечить эффективное саморегулирующееся прилегание и дополнительную устойчивость маски. Кроме того, он тоньше и легче других гелей, выпускавшихся ранее.