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TrueBlue — это маска, объединяющая лучшие технологии Philips. Она расширяет привычные представления о функциональности и точности подгонки и является "золотым стандартом" для обеспечения спокойного сна.
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Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость
Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость
Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость
Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера
Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера
Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера
Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание
Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание
Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание
Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску
Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску
Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску
Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха
Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха
Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха
Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться
Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться
Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться
Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость
Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость
Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость
Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера
Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера
Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера
Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание
Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание
Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание
Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску
Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску
Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску
Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха
Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха
Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха
Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться
Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться
Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться
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Инновационная легкая конструкция маски EasyLife с технологией Auto Seal обеспечивает простоту фиксации и облегчает титрацию. Благодаря мягкой внутренней прокладке она комфортно прилегает к лицу пациента и может быть полностью отрегулирована. С помощью дополнительной внешней прокладки маска надежно держится и не спадает.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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