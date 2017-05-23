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TrueBlue

Назальная маска

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TrueBlue — это маска, объединяющая лучшие технологии Philips. Она расширяет привычные представления о функциональности и точности подгонки и является "золотым стандартом" для обеспечения спокойного сна.

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Особенности
Оголовье || Больше комфорта и устойчивости

Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость

Встроенные регулируемые ремешки сходятся в одной точке в задней части оголовья, а верхний ремешок обеспечивает более плотное прилегание маски к лицу.

Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость

Встроенные регулируемые ремешки сходятся в одной точке в задней части оголовья, а верхний ремешок обеспечивает более плотное прилегание маски к лицу.

Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость

Встроенные регулируемые ремешки сходятся в одной точке в задней части оголовья, а верхний ремешок обеспечивает более плотное прилегание маски к лицу.
Удобная лобная накладка || Быстрое надевание и подгонка

Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера

Удобная лобная накладка разработана специально для маски TrueBlue, ее эффективность усиливается за счет применения высококачественного мягкого синего геля. Она упрощает быстрое надевание и подгонку размера.

Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера

Удобная лобная накладка разработана специально для маски TrueBlue, ее эффективность усиливается за счет применения высококачественного мягкого синего геля. Она упрощает быстрое надевание и подгонку размера.

Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера

Удобная лобная накладка разработана специально для маски TrueBlue, ее эффективность усиливается за счет применения высококачественного мягкого синего геля. Она упрощает быстрое надевание и подгонку размера.
Синий гель премиум класса || Больше комфорта и устойчивости

Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание

В сочетании с тонкой принимающей форму лица внешней силиконовой мембраной гель позволяет обеспечить эффективное саморегулирующееся прилегание и дополнительную устойчивость маски. Кроме того, он тоньше и легче других гелей, выпускавшихся ранее.

Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание

В сочетании с тонкой принимающей форму лица внешней силиконовой мембраной гель позволяет обеспечить эффективное саморегулирующееся прилегание и дополнительную устойчивость маски. Кроме того, он тоньше и легче других гелей, выпускавшихся ранее.

Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание

В сочетании с тонкой принимающей форму лица внешней силиконовой мембраной гель позволяет обеспечить эффективное саморегулирующееся прилегание и дополнительную устойчивость маски. Кроме того, он тоньше и легче других гелей, выпускавшихся ранее.
Клипсы Talon || Быстрое надевание и подгонка

Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску

Клипсы, входящие в комплект поставки, позволяют пациентам легко снимать маску и фиксировать ее в том же положении каждую ночь.

Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску

Клипсы, входящие в комплект поставки, позволяют пациентам легко снимать маску и фиксировать ее в том же положении каждую ночь.

Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску

Клипсы, входящие в комплект поставки, позволяют пациентам легко снимать маску и фиксировать ее в том же положении каждую ночь.
Расположенные под углом микро порты || Больше комфорта и устойчивости

Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха

Расположенные под углом микро порты снижают шум во время выдоха и направляют воздух в противоположную сторону от спящего рядом человека.

Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха

Расположенные под углом микро порты снижают шум во время выдоха и направляют воздух в противоположную сторону от спящего рядом человека.

Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха

Расположенные под углом микро порты снижают шум во время выдоха и направляют воздух в противоположную сторону от спящего рядом человека.
Свободная пружина || Больше комфорта и устойчивости

Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться

Благодаря мягкой силиконовой пружине пациенты могут легко двигаться в любом направлении. Она помогает лучше спать ночью, препятствуя нарушению прилегания.

Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться

Благодаря мягкой силиконовой пружине пациенты могут легко двигаться в любом направлении. Она помогает лучше спать ночью, препятствуя нарушению прилегания.

Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться

Благодаря мягкой силиконовой пружине пациенты могут легко двигаться в любом направлении. Она помогает лучше спать ночью, препятствуя нарушению прилегания.
  • Оголовье || Больше комфорта и устойчивости
  • Удобная лобная накладка || Быстрое надевание и подгонка
  • Синий гель премиум класса || Больше комфорта и устойчивости
  • Клипсы Talon || Быстрое надевание и подгонка
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Оголовье || Больше комфорта и устойчивости

Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость

Встроенные регулируемые ремешки сходятся в одной точке в задней части оголовья, а верхний ремешок обеспечивает более плотное прилегание маски к лицу.

Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость

Встроенные регулируемые ремешки сходятся в одной точке в задней части оголовья, а верхний ремешок обеспечивает более плотное прилегание маски к лицу.

Оголовье обеспечивает дополнительную устойчивость

Встроенные регулируемые ремешки сходятся в одной точке в задней части оголовья, а верхний ремешок обеспечивает более плотное прилегание маски к лицу.
Удобная лобная накладка || Быстрое надевание и подгонка

Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера

Удобная лобная накладка разработана специально для маски TrueBlue, ее эффективность усиливается за счет применения высококачественного мягкого синего геля. Она упрощает быстрое надевание и подгонку размера.

Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера

Удобная лобная накладка разработана специально для маски TrueBlue, ее эффективность усиливается за счет применения высококачественного мягкого синего геля. Она упрощает быстрое надевание и подгонку размера.

Удобная лобная накладка для быстрой подгонки размера

Удобная лобная накладка разработана специально для маски TrueBlue, ее эффективность усиливается за счет применения высококачественного мягкого синего геля. Она упрощает быстрое надевание и подгонку размера.
Синий гель премиум класса || Больше комфорта и устойчивости

Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание

В сочетании с тонкой принимающей форму лица внешней силиконовой мембраной гель позволяет обеспечить эффективное саморегулирующееся прилегание и дополнительную устойчивость маски. Кроме того, он тоньше и легче других гелей, выпускавшихся ранее.

Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание

В сочетании с тонкой принимающей форму лица внешней силиконовой мембраной гель позволяет обеспечить эффективное саморегулирующееся прилегание и дополнительную устойчивость маски. Кроме того, он тоньше и легче других гелей, выпускавшихся ранее.

Синий гель премиум класса обеспечивает плотное прилегание

В сочетании с тонкой принимающей форму лица внешней силиконовой мембраной гель позволяет обеспечить эффективное саморегулирующееся прилегание и дополнительную устойчивость маски. Кроме того, он тоньше и легче других гелей, выпускавшихся ранее.
Клипсы Talon || Быстрое надевание и подгонка

Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску

Клипсы, входящие в комплект поставки, позволяют пациентам легко снимать маску и фиксировать ее в том же положении каждую ночь.

Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску

Клипсы, входящие в комплект поставки, позволяют пациентам легко снимать маску и фиксировать ее в том же положении каждую ночь.

Клипсы Talon позволяют легко надевать и снимать маску

Клипсы, входящие в комплект поставки, позволяют пациентам легко снимать маску и фиксировать ее в том же положении каждую ночь.
Расположенные под углом микро порты || Больше комфорта и устойчивости

Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха

Расположенные под углом микро порты снижают шум во время выдоха и направляют воздух в противоположную сторону от спящего рядом человека.

Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха

Расположенные под углом микро порты снижают шум во время выдоха и направляют воздух в противоположную сторону от спящего рядом человека.

Расположенные под углом микро порты уменьшают шум от выдоха

Расположенные под углом микро порты снижают шум во время выдоха и направляют воздух в противоположную сторону от спящего рядом человека.
Свободная пружина || Больше комфорта и устойчивости

Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться

Благодаря мягкой силиконовой пружине пациенты могут легко двигаться в любом направлении. Она помогает лучше спать ночью, препятствуя нарушению прилегания.

Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться

Благодаря мягкой силиконовой пружине пациенты могут легко двигаться в любом направлении. Она помогает лучше спать ночью, препятствуя нарушению прилегания.

Свободная пружина позволяет пациентам легко двигаться

Благодаря мягкой силиконовой пружине пациенты могут легко двигаться в любом направлении. Она помогает лучше спать ночью, препятствуя нарушению прилегания.

Документация

Брошюра (2)

Брошюра

Брошюра (2)

Брошюра

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Брошюра (2)

Брошюра

  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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