До недавнего времени большинство кислородных концентраторов представляли собой тяжелые, громоздкие и шумные аппараты, нуждающиеся в постоянном обслуживании. EverFlo от Philips Respironics - это уникальный стационарный концентратор, который соответствует высоким требованиям врачей, оказывающих медицинскую помощь на дому, а также удовлетворяет желания пациентов.
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|Входное напряжение
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|Размеры
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|Среднее энергопотребление
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|Уровни аварийного сигнала индикатора чистоты кислорода
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|Частота входного напряжения
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|Содержание кислорода* (при 5 литрах в минуту)
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|Вес
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|Давление на выходе
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|Расход в литрах
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|Диапазон рабочих температур
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|Уровень шума
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|Влажность при хранении/транспортировке
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|Влажность при эксплуатации
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|Высота над уровнем моря при эксплуатации
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