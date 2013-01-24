EverFlo Кислородный концентратор для домашнего использования

До недавнего времени большинство кислородных концентраторов представляли собой тяжелые, громоздкие и шумные аппараты, нуждающиеся в постоянном обслуживании. EverFlo от Philips Respironics - это уникальный стационарный концентратор, который соответствует высоким требованиям врачей, оказывающих медицинскую помощь на дому, а также удовлетворяет желания пациентов.