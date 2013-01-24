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EverFlo Кислородный концентратор для домашнего использования

EverFlo

Кислородный концентратор для домашнего использования

До недавнего времени большинство кислородных концентраторов представляли собой тяжелые, громоздкие и шумные аппараты, нуждающиеся в постоянном обслуживании. EverFlo от Philips Respironics - это уникальный стационарный концентратор, который соответствует высоким требованиям врачей, оказывающих медицинскую помощь на дому, а также удовлетворяет желания пациентов.

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Технические характеристики

Общая система
Общая система
Входное напряжение
  • 230 +/- 10% Напряжение переменного тока
Размеры
  • 58,4 см В x 38,1 см Ш x 24,1 см Г
Среднее энергопотребление
  • 350 Ватт
Уровни аварийного сигнала индикатора чистоты кислорода
  • Низкий (82%) и очень низкий уровень чистоты кислорода (70%)
Частота входного напряжения
  • 50 Гц
Содержание кислорода* (при 5 литрах в минуту)
  • 93 +/- 3 %
Вес
  • 14 Кг
Давление на выходе
  • 38 кПа
Расход в литрах
  • 0,5-5 Литров в минуту
Диапазон рабочих температур
  • 12 - 32 °C
Уровень шума
  • 45 (обычный) дБА
Влажность при хранении/транспортировке
  • -34°C - 71°C при относительной влажности до 95% °C
Влажность при эксплуатации
  • до 95 % относительной влажности
Высота над уровнем моря при эксплуатации
  • 0 - 2286 м Метров
  • Эксплуатация устройства, следующие характеристики которого - напряжение, количество литров в минуту, температура, влажность и/или высота над уровнем моря - превышают или находятся вне заданного диапазона значений, может привести к снижению содержания кислорода.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение N ФСЗ 2008/02753 Концентратор кислородный медицинский

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