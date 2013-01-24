CoughAssist Устройство для удаления мокроты из легких

CoughAssist E70 удаляет мокроту из легких посредством постепенного увеличения положительного давления воздуха в дыхательных путях, а затем быстрой его смены на отрицательное давление. Возникающий сильный поток выдоха вызывает глубокий естественный кашель.
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|Диапазон рабочих температур
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|Относительная влажность
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|Атмосферное давление
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|Вес (без съемной батареи)
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|Вес (с установленной съемной батареей)
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|Размер
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|Предустановленные шаблоны
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|Режимы
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|Максимальное положительное давление
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|Максимальное отрицательное давление
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|Активация
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|Поток вдоха
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|Время вдоха
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|Время выдоха
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|Длительность паузы
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