CoughAssist Устройство для удаления мокроты из легких

CoughAssist E70 Устройство для удаления мокроты из легких

CoughAssist E70 удаляет мокроту из легких посредством постепенного увеличения положительного давления воздуха в дыхательных путях, а затем быстрой его смены на отрицательное давление. Возникающий сильный поток выдоха вызывает глубокий естественный кашель.