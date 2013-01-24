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CoughAssist Устройство для удаления мокроты из легких

CoughAssist E70

Устройство для удаления мокроты из легких

CoughAssist E70 удаляет мокроту из легких посредством постепенного увеличения положительного давления воздуха в дыхательных путях, а затем быстрой его смены на отрицательное давление. Возникающий сильный поток выдоха вызывает глубокий естественный кашель.

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Технические характеристики

Окружающая среда
Окружающая среда
Диапазон рабочих температур
  • 5-35 °C
Относительная влажность
  • 15 - 95 % (без образования конденсата)
Атмосферное давление
  • 101 - 77 kPa
Вес (без съемной батареи)
  • 3,8 кг
Вес (с установленной съемной батареей)
  • 4,3 кг
Размер
  • 29,2 см Ш x 23,1 см В x 19,0 см Г
Функции и настройки
Функции и настройки
Предустановленные шаблоны
  • 3
Режимы
  • Ручной и автоматический
Максимальное положительное давление
  • 70 cm H₂O
Максимальное отрицательное давление
  • -70 cm H₂O
Активация
  • Включение/отключение механизма Cough-Trak (не доступен в ручном режиме)
Поток вдоха
  • Низкий/средний/высокий
Время вдоха
  • 0,0 - 5,0 сек (не доступно в ручном режиме)
Время выдоха
  • 0,0 - 5,0 сек (не доступно в ручном режиме)
Длительность паузы
  • 0,0 - 5,0 сек (не доступно в ручном режиме или при активированном механизме Cough-Trak)
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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